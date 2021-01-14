市場憧憬刺激政策　美元有望低位喘定

美國總統當選人拜登上任在即，新一輪財政刺激方案箭在弦上，在民主黨意外在參議院補選重奪兩院控制權後，拜登政府可能擴大額外刺激政策，有消息指，刺激政策規模可達2萬億美元，遠超市場預期。有關消息重燃再通脹預期，10年期美債債息重返1.1%以上，美債收益率曲綫再度陡峭化。美滙指數亦反彈至90.3水平，短綫上投資者似乎傾向聚焦刺激政策加快美國經濟復甦，以及聯儲局可以調整貨幣政策立場，而美國政府債台高築的風險未有得到太多注視。因此，拜登上任後的刺激政策將利好美元走勢，預期藍色浪潮下美元有望在89.2水平短暫見底。

另一方面，人民幣升值情緒稍為冷卻。年初人民幣在美元大挫及春節前結滙需求揚升下勢如破竹，現時人民幣大概在6.45左右波動。筆者認為，美國國會藍浪再現有助紓緩人民幣升值情緒，一旦美國落實龐大刺激政策，美國復甦速度將會加快，並削弱中國經濟增長一枝獨秀的局面。美國利率明顯走升，亦會縮減人民幣的息差優勢。事實上，離岸人民幣利率已見回落跡象，加上人民銀行並不急於重啟加息周期，筆者預期人民幣升勢將有所放緩。