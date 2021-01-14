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【涼風有信Vincent@iM網欄】20號進入大寒節氣 天氣更寒冷 回家蓋被等睇侵侵埋單

名人薈萃 19:55 2021/01/14

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各位讀者好！最近天氣真的異常的凍，你們有做足禦寒措施嗎？

估不到一進入小寒節氣，竟然迎來一個如此寒冷的低溫天氣。

印像中香港已很久沒這麼凍。我記得上年新年還是酷熱無比，出外拜年只需著件T恤就夠，今年卻錄到有地方接近零度，天氣反常的現象真的異常嚴重。

其實術數上看，今年冬季極其寒冷也是有跡可尋。

自2013年開始，流年一直走了連續六年的火運(癸巳，甲午，乙未，丙申，丁酉，戊戌) ，所以世界亦積存了不少火毒，溫室效應亦同時加劇發生。

今年的流年庚子，屬於大金水年。

不僅將過去累積多年的火毒一併洗去，滅火後亦迎來一個超級寒冷的冬季。

今個月己丑月，丑加子，再加多一個亥，就會滙合成為極寒冷的「三會水」。這個三會水便形成了今年寒冷的冬季。

相信本月20號進入大寒節氣後，月運也正式進入丑土，這種寒冷天氣可能會變得更寒冷，直至到農曆新年為止。

所以大家務必多穿衣服保暖，亦要留意身邊長者的身體狀況，時常保有健康。

 

好了，相信最近大家都有留意國際新聞。最近最出位的人，當然非即將卸任美國總統之位的特朗普莫屬。

這位侵侵，本名特朗，因做事完全冇普。 在位期間不斷將矛頭指向中國，現在年近歲晚，臨近卸任，反而成為美國本土的心腹大患。風水輪流，因果轉業，真是始料不及。

 

很多朋友問我，侵侵接下來會否「福值」？ 依我看，下年辛丑，侵侵妻宮被兩沖，大運又遇伏吟，心情極度低落，但還未算「福值」。

要數他真正埋單的年份，一定是2022「壬寅」年無疑！皆因壬寅是他的命中剋星，該年會發生極其意想不到，兼夾大鑊的事情在他身上，大家可以拭目以待。

而再過多幾年，他人生最後的大運亦宣告行完，到時更走進十年的「壬寅」大運。

到時會否真正的「任人魚肉」？有興趣知多些的朋友，可以pm我，我會在接下來的文章為大家探討。

好啦，在這裡跟大家拜個早年。祝大家新年進步，身體健康，一家團圓，樂也融融！

作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon

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撰文 : 王賢訊

欄名 : 涼風有信Vincent

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