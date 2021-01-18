【有「情」人@iM網欄】小強的病 廣泛焦慮症

兩星期前和大家分享過小強食唔食藥的問題，今次就和大家淺談小強的精神困擾。

記得第一次見到小強，他面容繃緊，上半身好像對摺著，全程都放不開，說話聲線微少顫抖，坐在椅子上有如坐無形凳一樣，我見到都「覺得攰」！觀乎這些外在表現，我打從心裏知道，他正處於非常焦慮的狀態。

經過一番觀察和細問，我發現小強過去兩三年都持續出現以下徵狀：

無故坐立不安

經常感到疲倦

難以集中心精神，腦海會突然空白一片

易發脾氣，缺乏耐性

長期肌肉繃緊和疼痛

吞嚥困難

無故顫抖

頻繁的頭痛、胃痛

長期睡眠欠佳，惡夢連連

心跳加速

呼吸困難

腹瀉頻繁

噁心

體檢報告顯示小強身體大致正常，我初步判斷小強應該患上了典型的廣泛焦慮症(Generalized Anxiety Disorder - GAD)。患上廣泛焦慮症的朋友會對各種事情抱有太多和不切實際的擔心，經常會把日常生活的「每一件事情」看得很糟糕！就算患者明白自己過度擔心，但仍然難以控制焦慮的情緒，嚴重影響正常的生活和社交。統計數字顯示，如果患者未能及時獲得治療，有機會惡化成抑鬱症狀，增加自殺的風險。臨床上，我就遇過不少因為長期生活得太辛苦而頻頻出現自殺念頭的個案。

香港大約有20萬人受廣泛焦慮症影響，有1/4的患者在20歲或以前發病。女性、長期面對巨大壓力、個性緊張要求高、有家族病史等都屬高危因素。抑鬱症、濫藥、失眠、腸胃病和頭痛都是常見的併發問題。

近年經常使用的藥物治療包括血清素調節劑(SSRIs)、血清素及去甲腎上腺素調節劑(SNRIs)、苯二氮類鎮靜劑(Benzodiazepine)和普加巴林(Pregabalin)。從心理治療出發，治療師主要會幫助患者深入了解個人性格特質、成長和情緒經驗、原生家庭的影響，重整災難化的思想模式、糾正不恰當的行為反應、增強心理柔韌力與及學習鬆弛和休息的方法。

作者_Matthew Lee（李健祥）簡介： 天躍家庭醫學與輔導資深心理治療師，致力協助情緒病患者，除了處理病徵外，更著意引導他們去理解病徵背後所呈現的種種意義和生機。

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