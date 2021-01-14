石家莊疫情仍未受控？　當局急建3000間集中隔離點

內地河北省石家莊新冠肺炎疫情持續，昨（13日）新增138宗確診案，無症狀感染者為78宗。石家莊從昨日起，在正定縣諸福屯鎮固營村建設集中隔離點，並預料會有3000間落成。

綜合內媒報道，3000間落成的集中隔離點是可移動和拆走，每間房屋面積為18平方米。有報道指，昨日已有3000套隔離板房由唐山運至石家莊正定縣。唐山三間集成房屋生產企業，正加班生產，而這些生產商均曾在2020年初為武漢火神山提供過集成房屋。石家莊市藁城區增村鎮中的2萬名居民，已全數移到其他隔離點。

在微博上，有網民猜測石家莊疫情嚴重，「感覺又回到去年的緊張感」，「看這架勢，感覺也愈來愈嚴重了，跟武漢初時一樣」，也有網民希望石家莊疫情可早日緩和。

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責任編輯：黎淑雯