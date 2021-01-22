【各友國行@iM網欄】古今一轍   穿越時空的古巴

歲月的刻刀無情地雕刻著他瘦削剛毅的面龐，在上面留下一道又一道、層層疊疊的深刻痕跡，訴說著生活的艱辛和生命的倔強頑強! 古巴猶如海明威名著【老人與海】內的老漁夫經歷斑斑駁駁的歲月沖刷。每走一趟的古巴，仍舊是那個迄立不倒的老地方!

夏灣拿

破舊的首都夏灣拿(Havana)沒有跟隨時代巨輪前進，這裡沒有國際名牌，小明登儼然走進隨意門內體驗時空旅行，友人Diego帶領雙雙進入殖民時代及1962年導彈危機年代: 世界遺產夏灣拿老城(Vieja)的殖民老痕，殘破不堪的房屋、廢棄的大樓，那種落後時代而前衛造型的美式老爺車子行走時，像向遊人訴說:「我們永不言退! ｣

▲ 夏灣拿夜景

▲ 夏灣拿老城

▲ 夏灣拿教堂廣場

新城(Vedado)革命廣場(Plaza de la Revolucion)內務部大樓外牆上捷古華拉畫像(Che Guevara)展示著「直到最後的勝利」的精神; 在長長的馬雷貢海堤(Malecon)踱步，葡萄顏色的海浪冠著白色的浪花往岸邊拍打; 老港灣不大而工整，漁船向外海開去留下白色航迹，海浪一閃一閃地反射著陽光，岸邊途人們都在看得賞心悅目。

▲ 夏灣拿革命廣場

柯西瑪

在海明威【老人與海】靈感泉源之小漁村柯西瑪(Cojímar)踱步，參觀海明威生前最愛的酒吧La Bodeguita並一嚐著名Mojito雞尾酒。

巴拉德羅

純粹心血來潮地往東走，香甜清風從路旁一片片甘蔗田吹來，去到了世界十大名海灘巴拉德羅(Varadero) ，夏天孩子們蹦蹦跳跳在打水仗，躺著日光浴的男女滿目皆是，年青舞者血液裡充滿跳動著的倫巴舞(Rumba)音符，小明登伴著老人們坐在咖啡館內無所事事呆著看海，看著海鷗結伴在海上自由飛翔，頓時想起【老人與海】老漁夫聖地牙哥已連續八十五天一無所獲，再到第八十六天捕獲大魚，最後被鯊魚羣吃掉勝利果實後的失落與無奈......

▲ 巴拉德羅海灘

▲ 比尼亞萊斯壁畫

總而言之，古巴至少並不是機械式商業化觀光島，其感覺有如回到自家的院落，其樂無比!!

[明登小推: 不妨參觀全球知名Havana Club 蘭姆酒博物館了解製酒過程]

作者_明登（歐明）簡介： 吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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