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【阿里巴巴股價】阿里巴巴國際站去年交易額增長101% 股價漲近5%

新經濟追蹤 15:51 2021/01/14

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阿里巴巴國際站去年交易額按年增長超過100%。

阿里巴巴 （09988） 旗下跨境貿易平台阿里巴巴國際站（Alibaba.com）公佈2020年全年年報，平台實收交易額按美元計價按年增長101%，訂單數按年翻番。阿里巴巴今日股價造好，接近尾市仍升近5%，報234.8元，成交120億元。

阿里巴巴國際站總經理張闊表示，疫情雖然阻斷了線下貿易，卻也是教育市場數字化轉型的最佳契機。從6月份開始，平台的核心數據指標均實現三位數增長，年累計交易額也實現翻倍。

華府據報擱置將阿里騰訊納入投資黑名單，詳情請按【下一頁】

阿里國際站平台交易額按年增長超過100%的國家和地區超過100個，其中，美國、英國、澳大利亞成為線上最大出口市場，東盟國家泰國亦進入前十。交易額前五的行業分別為機械、家居園藝、消費電子、美妝個護和服裝。特別是與疫情宅家相關的品類迎來爆发，消費電子全年熱度持續不減，11月份銷售額按年增長145%；空氣凈化器成為出口黑馬，4-11月累計交易額按年增長近10倍。

張闊表示，既要解決商家精準獲取訂單的問題，也要確保國際運輸、跨境支付等環節的暢通，21年來國際站通過在跨境B2B行業的累積搭建堅實的基礎設施，就如同行業的「水、電、煤」，在2020年接住了行業的大考。

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編輯：陳健婷

港股 貿易 阿里巴巴－SW（09988）

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