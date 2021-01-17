【宏觀術數@iM網欄】 談辛丑、說金牛 -《春牛圖》冷知識

上期說大事回顧及展望，談過明年辛丑金牛年的《地母經》。《通勝》首頁除了《地母經》外，亦有不少有趣的曆法及術數資料，可趁天寒地凍下介紹一下這些「冷知識」。

《通勝》首頁給人印象最深刻的應該是春牛圖，與及我們常戲稱Cowboy的牛郎 （正稱為芒神）。一般以為春牛圖每年都大同小異，其實那小異包含的資訊量卻不少。古代可能適應讀書人不多，以圖象去傳遞資訊和教化民眾會更為有效，就如藏傳佛以「唐卡」去把諸佛菩薩的一些特性和意義潛移物化教授信眾一樣。

明年正值牛年，我們就地取材談下春牛圖的趣味資料：

▲ 辛丑飛星圖

▲ 辛丑春牛國文字

流年和立春日的天干地支

我們簡述一下較有趣和實用部份，我們可先了解干支的五行及顏色，然後便很易理解上圖的文字解說。

首先，春牛和芒神表示了流年和立春日的天干地支。

牛頭和牛身 的顏色代表了流年天干地支，今年庚子和明年辛丑天干都屬金，所以牛頭都是白色。牛身則庚子年屬水為黑色，明年丑年屬土便是黃色了。（即右圖所說：頭白身黃腹黃）

牛角、牛耳和牛尾 都是以立春日的天干來定顏色的。辛丑年立春日在今年2月3日為壬午日。天干屬水（壬）為黑色（上文：角耳尾黑），地支（午）屬火，牛徑便冠以紅色了。

其餘部份有和納音及曆法知識等有關。

顏色以外，原來牛口的開口和牛尾的左右也是和流年有關的。陰年的牛是閉口及尾向右的。陽年則開口及尾向左。新一年辛丑年屬陰年，故牛口閉著並且尾巴向右。

有趣的是芒神所拿著的牛繩，顏色所代表的五行，正好是剋制著立春日的天干，可能喻意牽引著一年的開始吧。前面說過今年立春日是壬日屬水，因此牛繩便是代表以土去剋水的黃色了。

連芒神的年紀其實也有不同的，分別以流年去定：

寅、申、巳、亥年----老人

子、午、卯、酉年----少壯

丑、未、辰、戌年----童子（辛丑年）

芒神所戴的「罨耳」更仔細到標示出立春是那一個時辰。今年「罨耳」全戴便代表立春時刻在當日的子時交節。其他還有很多資料，有興趣的朋友可自行了解。

預測部份

春牛圖除了曆法資料外，古人亦關注來年是否風調雨順，這部份可以參考文字描述部份（上右圖）。

筆者用辛丑年的內容作例子，文中第四行「二龍冶水一日得辛十一牛耕地……」等都是對明年的預測：

「二龍冶水」：預測明年雨水多少。以一最少至十二龍多雨水。計算方式是正月初一後第幾天到辰日。明年二龍冶水便暗示雨水偏少。庚子年也是二龍冶水的，卻出現長江下游地區

中下游地區因持續強降水引發的嚴重洪災，是否氣候有變乎？

「十一牛耕地」：預測農業收成，以越多牛耕地便收成越豐。明年正月十一為丑日，即十一牛耕地，暗示較易有豐收。

其餘的蠶、桑等資料可能對香港的影響較少，不如留意一下「一日得辛」，即代表正月初一便是辛日，由於辛金在五行上屬金，並主金錢，被認為「利財日」是由該日開始的，這點在擇日祈福開運或開市時，都可以留意一下。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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