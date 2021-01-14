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【新冠疫苗】英國藥房展開接種 200間2周内投入運作

環球社會熱點 16:03 2021/01/14

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英國部分地區的藥房周四（14日）開始為優先群體接種新冠疫苗。

新冠肺炎疫情嚴峻，英國加緊擴大新冠疫苗接種計劃範圍。英格蘭部分地區有藥房周四（14日）起為優先群體接種新冠疫苗，目標是於未來兩周内增至200間藥房提供新冠疫苗接種服務。

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首批提供新冠疫苗接種服務的6間藥房，分別位於西約克郡的哈利法克斯（Halifax）、柴郡的麥克爾斯菲爾德（Macclesfield）及威德尼斯（Widnes）、薩里郡的吉爾福德（Guildford）、倫敦北部的埃奇韋爾（Edgware） 及什羅普郡的特爾福德（Telford）。

英國目前的四大優先接種群體包括療養院友及職員、年逾70歲長者、英國國民保健署（NHS）前綫醫護及身體狀況脆弱人士。首批藥房周四起為上述群體提供預約接種服務。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

因此藥房每周須開放7日，並必須確保可運送1,000劑疫苗，同時雪櫃有足夠空間存放所有劑量的疫苗。

英國有超過260萬人已接種首劑新冠疫苗，分別有200家醫院、800間社區醫生診所及7個疫苗接種中心提供服務。英國政府指下周約有再多70間藥房提供接種服務，並於再下一周增至約200間。

責任編輯：鄭錦玲

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