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【一起酒過的日子@iM網欄】三個香檳名字    三堂歷史課

名人薈萃 21:34 2021/01/14

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愛酒之人一般都認為品酒除了是味覺上的享受之外，品嘗的更是歷史的價值。例如不少威士忌發燒友會追捧一些由已結業的釀酒廠的「貨尾」，而紅白餐酒愛好者也特別喜愛收藏一些有紀念價值的年份，例如1945年的紅酒，來紀念二次世界大的結束。

而香檳當然也有他個中的歷史， 其中有三段歷史小故事，在名字上已經呼之欲出。


Veuve Clicquot La Grande Dame

Veuve Clicquot 香檳廠最為人熟悉的莫過於是那橙黃色的包裝，但其實背後也有一段故。首先，它的名字十分破格，在19世紀決定用上女性為香檳廠的品牌 -- ”Veuve” 是法文中寡婦的意思，也就是Clicquot家族的一名寡婦。1805年，Madame Cliquot 的丈夫病_逝，出生名門望族的她膽粗粗地決定要主理她老爺Cliquot 香檳的生意，當時她年僅27歲。

這位偉大的夫人（La Grande Dame）可說是把當時寂寂無名的香檳業推上國際舞台。1814年，她把300克的糖加入以Veuve Clicquot命名的香檳，再把這甜香檳推銷給俄羅斯沙皇亞歷山大一世， 結果大受歡迎，成為俄羅斯貴族的指定香檳品牌。這個做法她是第一人， 也迅速獨佔市場。

另一個重要舉動，就是Madame Cliquot 研發了轉瓶（Riddling）的程序，釀酒時逐步將香檳渣集中沈積瓶口， 以方便最後的入樽。 這方法當年是她獨門首創的，大大減少了釀造香檳的時間， 也令她成為第一家能夠大規模生產的香檳廠。Madame Cliquot 也是造有年份（Vintage）香檳的始祖。

Veuve ClicquotLa Grande Dame 香檳酒也就是為紀念該香檳廠的主人翁  Madame Clicquot 而命名的。

veuve-clicquot_lagrandedame2008-bothbottles_1


Louis Roederer Cristal

提到Cristal，除了價值不菲，大家可能會想到它那透明的玻璃瓶。說到這裡，又要提及俄羅斯沙皇，但是事過境遷，這已是1876年，皇亞歷山大二世了。當時局勢不穩，沙皇為了防止有人把毒藥或炸彈放入他的酒瓶內，下令所有香檳要用上透明而且平底的酒瓶，而 “Cristal” 也就是形容酒瓶像水晶一樣的意思。

Louis Roederer Cristal 2008


Pol Roger Sir Winston Churchill

如果你熟讀西方歷史，都應該知道前英國首相邱吉爾從來無酒不歡，早餐便開始飲。而Pol Roger的香檳是他的最愛。對於香檳，他曾經說過：「勝利時，你值得開香檳來慶祝。而失敗時，你需要以香檳作鼓勵。」（In success you deserve it and in defeat, you need it）

把他的名字印上標籤當然是Pol Roger 香檳廠的 marketing 伎倆，但也是對他的尊重，因為這高檔次的香檳，只有最好的年份才會出產。

那麼邱吉爾究竟對香檳有多迷戀？他說他和夫人午餐用膳時，開一支 magnum香檳 (1.5公升） 往往是恰到好處，因為他夫人滴酒不沾。

Pol Roger Sir Winston Churchill

作者_張天遠簡介：

前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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撰文 : 張天遠

欄名 : 一起酒過的日子

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