【一起酒過的日子@iM網欄】三個香檳名字    三堂歷史課

愛酒之人一般都認為品酒除了是味覺上的享受之外,品嘗的更是歷史的價值。例如不少威士忌發燒友會追捧一些由已結業的釀酒廠的「貨尾」,而紅白餐酒愛好者也特別喜愛收藏一些有紀念價值的年份,例如1945年的紅酒,來紀念二次世界大的結束。

而香檳當然也有他個中的歷史, 其中有三段歷史小故事,在名字上已經呼之欲出。



Veuve Clicquot La Grande Dame

Veuve Clicquot 香檳廠最為人熟悉的莫過於是那橙黃色的包裝,但其實背後也有一段故。首先,它的名字十分破格,在19世紀決定用上女性為香檳廠的品牌 -- ”Veuve” 是法文中寡婦的意思,也就是Clicquot家族的一名寡婦。1805年,Madame Cliquot 的丈夫病_逝,出生名門望族的她膽粗粗地決定要主理她老爺Cliquot 香檳的生意,當時她年僅27歲。

這位偉大的夫人(La Grande Dame)可說是把當時寂寂無名的香檳業推上國際舞台。1814年,她把300克的糖加入以Veuve Clicquot命名的香檳,再把這甜香檳推銷給俄羅斯沙皇亞歷山大一世, 結果大受歡迎,成為俄羅斯貴族的指定香檳品牌。這個做法她是第一人, 也迅速獨佔市場。

另一個重要舉動,就是Madame Cliquot 研發了轉瓶(Riddling)的程序,釀酒時逐步將香檳渣集中沈積瓶口, 以方便最後的入樽。 這方法當年是她獨門首創的,大大減少了釀造香檳的時間, 也令她成為第一家能夠大規模生產的香檳廠。Madame Cliquot 也是造有年份(Vintage)香檳的始祖。

Veuve Clicquot 的La Grande Dame 香檳酒也就是為紀念該香檳廠的主人翁 Madame Clicquot 而命名的。

Louis Roederer Cristal

提到Cristal,除了價值不菲,大家可能會想到它那透明的玻璃瓶。說到這裡,又要提及俄羅斯沙皇,但是事過境遷,這已是1876年,皇亞歷山大二世了。當時局勢不穩,沙皇為了防止有人把毒藥或炸彈放入他的酒瓶內,下令所有香檳要用上透明而且平底的酒瓶,而 “Cristal” 也就是形容酒瓶像水晶一樣的意思。

Pol Roger Sir Winston Churchill

如果你熟讀西方歷史,都應該知道前英國首相邱吉爾從來無酒不歡,早餐便開始飲。而Pol Roger的香檳是他的最愛。對於香檳,他曾經說過:「勝利時,你值得開香檳來慶祝。而失敗時,你需要以香檳作鼓勵。」(In success you deserve it and in defeat, you need it)

把他的名字印上標籤當然是Pol Roger 香檳廠的 marketing 伎倆,但也是對他的尊重,因為這高檔次的香檳,只有最好的年份才會出產。

那麼邱吉爾究竟對香檳有多迷戀?他說他和夫人午餐用膳時,開一支 magnum香檳 (1.5公升) 往往是恰到好處,因為他夫人滴酒不沾。

