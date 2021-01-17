【山地悠遊人生@iM網欄】攀登活火山 Villarrica Volcano

在網上搜智利好玩的地方，普孔（Pucón）竟然是旅遊攻略裡一定出現的智利必到之地，而且都出現在頭5名內。普孔是戶外活動愛好者的天堂，騎馬、徒步、登雪山、滑雪、急流、空中跳傘、飛翔傘、遊繩、獨木舟等應有盡有。而且配套充足， 附近有戶外溫泉，小小的地方有超過100家旅館，從貴價的滑雪度假村到廉價的小木屋或青旅都有。

其中攀登 比亞里卡火山（Villarrica Volcano ) 是最受歡迎的活動之一，可一邊欣賞比亞里卡國家公園（Villarrica National Park）全景，一邊登上活躍的火山探險。普孔有很多旅行社提供這項探險活動， 包全套登山裝備的一日行程約70～100美元，水和食物要自備。 最精彩是登上山頂後，可以坐在一塊薄薄的塑料板， 像坐滑梯一樣滑下山。

2847米高的比亞里卡火山， 是座活躍的火山，全年煙霧繚繞在雪山山頂。 攀登挺容易，登山者只需要有充足的精力和毅力，並不需要有任何專門的登山經驗。早上6點半到旅行社集合， 換上登山裝備，穿著帶雪爪（crampons）的登山靴，帶著頭盔，提著冰鎬（icepick），在專業嚮導帶領下出發。

旅客可以選擇徒步到雪地，或坐一程纜車， 要自付15美金的纜車費。團裡只有10人，由3名嚮導帶隊。上山需要4-5小時，每一個小時歇息5分鐘，中途有兩位隊友退出，由一個嚮導帶下山， 他們問我要不要一起下山，雖然累，但已走了一大半路，放棄不是我的座右銘，還是繼續走。嚮導說爬雪山不能直上， 要Z形，並要求隊友排成直線， 我知道自己走得慢，但身後的隊友每兩分鐘推我一把。我有點不高興地瞪着他，讓他先走，他不好意思地改口說只想給我點支持，好吧，我知道自己慢，只好忍了。

活火山隨時發怒，山頂的煙霧向我們方向吹過來，嚮導說可能不能登頂，因為硫磺味非常刺鼻而且有毒，可沒過幾分鐘的時間，風向逆轉，煙霧吹向另一邊，我們在中午時分登頂。

稍作休息就開始下山， 登比亞里卡火山最精彩的不是登山，而是下山。 每人派發一塊很輕很薄， 橙色的塑料板，在身上固定好後，就把塑料板放在屁股下，坐在雪地上，順著雪道向下直滑1000米，塑料板和雪之間的摩擦力小，加上坡度陡斜，就像一顆砲彈一樣射出去，既刺激又過癮！速度太快，需要不停地用冰鎬大力插進雪地裡減速，否則容易飛出滑道。如果速度太慢，還會被撞屁股，大家都笑做一團，就這麼興奮地一路狂笑著向山下滑行。花了5個小時登頂， 坐著這塊滑板，只需30分鐘就下山了，下山後滿身濕透，但是非常愉快，極度亢奮。只是晚上休息時， 全身肌肉酸痛，特別是兩隻手臂，因為用冰鎬登山時用力過度 。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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