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【C家教路@iM網欄】滬深兩市成交多日過萬億 港股或可搭順風車

名人薈萃 21:38 2021/01/14

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A股年初開局升勢延續，截至周二（12日），滬深兩市成交額連續7日突破1萬億人民幣，港股上周數天亦出現逾2,000億港元成交，儘管中美關係最近有不利因素出現，現時市場氣氛仍然非常正面，恒指暫時已突破28000點水平。

內地滬深300指數仍大幅跑贏環球各個主要股票市場，年初至今升逾7%，加上美元持續貶值，短期內A股仍會是不可缺少的投資之一。儘管制裁名單於周一（11日）已生效，數間企業因美國總統特朗普簽署的行政命令而被禁止交易，就連盈富基金都受牽連，當中產生了一定的不確定性，但市場或憧憬下周候任美國新總統拜登的就職會讓局勢出現變數。

在港股方面，各個強勢板塊如醫療及汽車板塊都見利好消息支持，不少個股再創歷史新高。隨著經濟復甦，筆者將繼續看好新能源汽車概念股如吉利汽車 （00175），以及受惠PD-1價格明朗化的生物科技股如百濟神州（06160）及信達生物（01801）等。

如從宏觀方面上看，美元去年弱勢令人民幣升值逾6%，把前年中美貿易戰關稅會引發人民幣貶值的憂慮幾乎都抹去了，現時甚至乎需要擔心人民幣會否升值過快。其實中央人民銀行及外匯局去年12月已決定將金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數下調，減少資金流入國內市場，變相持有外幣的成本下降，間接有「排洪」的作用。筆者相信流出的資金，不少會流至股票市場及虛擬貨幣等現時最容易賺錢的資產。香港作為最近的「渠口」，將會有一定的利好，因此基金現時的投資已滿倉上陣，暫時會繼續投資一些衍生工具捕捉持續的升浪。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有吉利汽車、百濟神州及信達生物的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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