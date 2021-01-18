【Good Food,Good Mood@iM網欄】尖沙咀1881「中庭」 中西合璧下午茶

話說政府預計晚市堂食限聚令極大機會將延伸至農曆新年之後，作為飲食業一員，我聽後當然晴天霹靂，除了擔心影響餐廳業務，亦為未來一個月都無得出街食好嘢而感到無奈及悲哀。不能吃晚餐，唯有以午餐或下午茶一解口欲。我一向不特別愛好下午茶，但適逢位於尖沙咀富衛1881的川菜館「后園」推出中西合璧下午茶，我豈能不試？

正確來說，享用下午茶的地點位於1881的「中庭」，開揚的戶外平台放了十多張餐桌，每張相隔甚遠，有足夠的社交距離之餘，亦有流通的空氣，探訪當日天朗氣清，感覺良好。

在「中庭」吃下午茶，為什麼又提到「后園」呢？皆因此中西合璧下午茶的中式點心正是由「后園」的廚師團隊主理，眾所周知「后園」是我近期最愛的川菜館之一，這令我對此三層架上的美點產生萬分期待。

吃傳統英式下午茶通常由下而上，從最底層的鹹點吃起；面對這款中西合璧下午茶，我不得不先吃中間那層點心，原因之一是點心熱呼呼時份外好吃，其次是我對「后園」的出品還是有點偏愛的。幾款點心果然沒有令我失望，「松露水晶餃」口感層次豐富，晶瑩剔透的「蟹肉南瓜餃」則鮮味十足，為下午茶打響頭炮。同層的「龍蝦椰子三文治」帶點微辣，甚為開胃，而「北海道帶子火腿迷你批」則以丁香蜜糖提味，味道還好。

吃完中層便回歸底層，率先夾起「鮮蝦長春卷」，春卷新鮮炸起，外皮十分香脆，中間的蒜香蝦肉熱騰騰的，真正的外脆內軟，味道甚佳，是另一驚喜之作。同層還有兩件英式鬆餅，質感味道可以，是下午茶不可缺少的茶點。

吃完鹹點便輪到吃最高層的甜點；點心廚師把「麻蓉包」造成小箭豬的模樣，可愛滿滿的。西式甜點一紅一綠，紅色那款是「紅桑子朱古力杏仁撻」，綠色那款是充滿茶香的「綠茶栗子撻」，紅紅綠綠打卡一流。最後還有一旁的「京都豆腐奶凍」，奶凍上加了一口燕窩，頓時矜貴感倍增。

剛吃完下午茶，便已開始掛念「后園」的「麻椒清香魚」及「水煮厚切牛脷」，饞嘴如我當然坐言起行，立即預訂了下星期的午餐再來大快朵頤！

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