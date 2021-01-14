  • 18°C
香港時間 : 2021114日 (四) 16:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

與國會衝擊者割席 特朗普避談兩度被彈劾

環球政經 14:54 2021/01/14

分享：

美國總統特朗普發表錄影講話，再次譴責上周三阻撓點票衝擊國會的人士，並表示衝擊者並非他真正的支持者，呼籲支持者保持和平。片段中特朗普未有提及被彈劾一事。

【國會衝突】眾議院即將開始彈劾程序　部分共和黨議員倒戈加入下一頁

特朗普透過美國政府社交帳號發布全長約5分鐘的講話片段。特朗普形容衝擊者違反他信奉的信念，直指支持暴力及藐視執法部門和美國旗幟的人，並非他真正的支持者，若曾作過該等行為，只是攻擊而非支持國家。

【國會衝突】FBI警告拜登上任前將有更多暴力衝突　各州緊急調派國民警衛軍協防下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

他又指，自己與美國民眾一樣，對事件感到震驚和哀傷，認為參與該次衝擊的人士需要接受司法制裁，又表示已就短期內可能會引發一系列的暴力事件聽取當局匯報，並重申將以國家為首要考慮，指示聯邦動用資源，確保權力有序過渡。

眾議院日前以232對197票通過特朗普彈劾案，令特朗普成為史上首位任內兩度遇彈劾的美國總統。參議院稍後將審議彈劾案。在眾議院催趕下，參議院多數派領袖麥康奈爾表示，參議院不會提前復會，他亦未決定投票取向。

 

# 國際視野 精明理財　盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看／See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

特朗普 美國 譴責 彈劾
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】瑞銀予10隻保險股最新評級及目標價一覽 逾半建議買入 兩股最獲看好
【大行點睇】瑞銀予10隻保險股最新評級及目標價一覽 逾半建議買入 兩股最獲看好
【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR
【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
鑽石山新公屋改綠置居發售　鄰近地鐵站供2112個單位
鑽石山新公屋改綠置居發售　鄰近地鐵站供2112個單位
【財務自由】7年來孤注一擲買入Tesla股票　39歲亞馬遜工程師擁逾9,000萬元資產宣布退休
【財務自由】7年來孤注一擲買入Tesla股票　39歲亞馬遜工程師擁逾9,000萬元資產宣布退休
【地鐵沿綫】日出康城LP10價單登場　折實呎價13,888起　南豐：十分心動價
【地鐵沿綫】日出康城LP10價單登場　折實呎價13,888起　南豐：十分心動價