與國會衝擊者割席 特朗普避談兩度被彈劾

美國總統特朗普發表錄影講話，再次譴責上周三阻撓點票衝擊國會的人士，並表示衝擊者並非他真正的支持者，呼籲支持者保持和平。片段中特朗普未有提及被彈劾一事。

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特朗普透過美國政府社交帳號發布全長約5分鐘的講話片段。特朗普形容衝擊者違反他信奉的信念，直指支持暴力及藐視執法部門和美國旗幟的人，並非他真正的支持者，若曾作過該等行為，只是攻擊而非支持國家。

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他又指，自己與美國民眾一樣，對事件感到震驚和哀傷，認為參與該次衝擊的人士需要接受司法制裁，又表示已就短期內可能會引發一系列的暴力事件聽取當局匯報，並重申將以國家為首要考慮，指示聯邦動用資源，確保權力有序過渡。

眾議院日前以232對197票通過特朗普彈劾案，令特朗普成為史上首位任內兩度遇彈劾的美國總統。參議院稍後將審議彈劾案。在眾議院催趕下，參議院多數派領袖麥康奈爾表示，參議院不會提前復會，他亦未決定投票取向。

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