【馬鞍山上車盤】鄰近屯馬綫車站　入伙僅數年　開放式單位「4字頭」有交易

雖然踏入樓市淡季，但疫苗快將供港，不少上車客擔心樓價回升在即，遲買更貴，故趕於農曆新年前入市。可惜的是，樓價現水平仍貴，若想上車，但預算有限，同時又想買半新盤，節省裝修的話，其實選擇不多。假如不嫌住細些少，馬鞍山薈朗也有樓價「4字頭」的半新盤供應。

中原胡耀祖說，馬鞍山薈朗2座高層B02室，實用面積225平方呎，開放式間隔，剛以406萬元易手，實用呎價18,044元。他續說，原業主於2016年以323萬元購入單位，持貨5年，現賬面獲利賺83萬元，單位期內升值約26%。

此外，屋苑數日前更錄400萬元以下成交，世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓說，薈朗1座中層B01室，實用面積229平方呎，開放式間隔，原開價410萬元，終減價25萬元，以385萬元易手，減幅約6%，實用呎價16,812元。據了解，原業主於2016年9月，以308萬元購入上址，持貨逾4年，現帳面賺77萬元，物業期內升值25%。

資料顯示，薈朗位於馬鞍山馬錦街9號，於2018年8月中旬開始入伙，建有兩座住宅大樓，提供640個單位，實用面積約200至439平方呎。薈朗最大賣點是剛入伙不久，可節省裝修費用，而且鄰近馬鞍山站，不足10分鐘步程便到，而馬鞍山站一帶有新港城中心商場及馬鞍山廣場，可滿足基本生活所需。

其中一個2座高層B02室間隔

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