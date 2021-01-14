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【封殺潮】再遭社交平台封鎖！Snapchat宣布即時永久終止特朗普帳號

環球政經 15:56 2021/01/14

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繼社交平台Facebook、Twitter及YouTube，即時通訊軟件Snapchat宣布即時永久終止美國總統特朗普帳號，是第4間美國社交媒體公司作出相關決定。

以涉嫌鼓吹暴力的訊息為由 Facebook：暫無意解封特朗普帳號：【下一頁

Snapchat曾於上周宣布無限期暫停特朗普的帳戶，並指將會評估實際情況及以保護Snapchat社區的最大利益為最終考量。事隔一星期後，官方指特朗普違反「試圖散播錯誤信息，仇恨言論和煽動暴力的行為」的準則，基於公共安全考慮，決定永久封鎖帳號。

到現時為止，Twitter和Snapchat宣布永久停用特朗普賬號，Facebook將無限期暫停特朗普的帳戶，並指將審視情況後才作下一步決定；YouTube則宣佈暫停特朗普的頻道至少一個星期，期間不得上載影片、進行直播及開啟留言功能。

延伸閱讀：與國會衝擊者割席 特朗普避談兩度被彈劾【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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