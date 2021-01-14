【中美角力】騰訊阿里巴巴逃過一劫　特朗普擬擴大投資黑名單

據華爾街日報（Wall Street Journal）13日的報導，美國國防部計劃擴大禁止投資與有中國軍方背景企業的黑名單。總統特朗普在去年11月曾簽署行政命令，禁止任何美國投資者在今年1月11日起投資黑名單內的公司，投資者亦需要在11月11日前轉讓有關股票。

報導指，國防部在討論過程中曾考慮將阿里巴巴（US-BABA）、百度（US-BIDU）及騰訊（US-TCEHY）加入黑名單，但因美國財政部部長姆欽（Steven Mnuchin）強烈反對而擱置，姆欽擔心此舉將影響投資者對美國的信心。

【美國制裁】BAT不被列入美國黑名單 騰訊阿里再現股王風範 【下一頁】

阿里巴巴早前受多間投行下調目標價，包括瑞穗證券（Mizuho Securities）、麥格理（Macquarie）及富瑞（Jefferies）。據報，阿里巴巴準備在本月發行美債，籌集至少50億美元（約390億港元），但至今投資者仍未收到最新資訊。阿里巴巴在本周開市下挫逾3%，受利好消息影響，估價在13日收市重回235元水平。

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除此之外，特朗普在1月5日下令在美國禁止中國交易平台程式，例如微信支付及支付寶等，指它們會將用戶資訊傳回中國政府。美國政府這些舉動使中美關係持續緊張，相信亦會影響於下周三（20日）上台的候任總統拜登（Joe Biden）的經濟政策。

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