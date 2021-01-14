【李小加動向】李小加談中美角力　「不應假設生活會變得容易」

▲ 港交所前行政總裁李小加指，新冠疫苗中長期始終會見效，相信今年下半年環球經濟可改善。（資料圖片）

港交所 （00388） 前行政總裁李小加出席瑞銀大中華研討會時，提及中美角力下市場面對最大困難並非各項新政策內容，而是政策充滿不確定和隨機。隨美國總統換屆在即，李小加期望地緣政治會減少政策隨機性，但認為目前美國內部嚴重分化，難以估計對外政策變化，不應假設生活自動會變得容易，有機會變得困難。

李小加被問及退任港交所路向，李小加形容自己是夢想家，有不同計劃希望達成，包括希望能做到引渡資金到有需求、具潛力的中小型企業，利用數碼平台方式，讓中小型企業能更便捷、低成本地取得融資。

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李小加續指，近期港股韌性十足，成交額持續強勁，認為疫苗面世後，短期環球仍須應對疫情反覆、個案高企問題，但疫苗中長期始終見效，相信今年下半年環球經濟可改善。

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編輯：麥德銘