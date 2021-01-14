【傳Telegram擬上市】社交移民潮令Telegram用戶激增達5億　Pavel Durov點解決資金壓力？ 可能上市

▲ 是次的「社交移民潮」增加了Telegram影響力，也增加其資金壓力。（網上圖片）

WhatsApp的私隱爭議發生後，不少用戶改用私隱度較高的Telegram、Signal等通訊軟件。Telegram的用戶瞬間急增至5億，卻觸發Telegram的資金危機。

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用戶關注社交媒體、通訊軟件的私隱洩露問題，觸發「社交移民潮」。Telegram昨日透露，在72小時內錄得2500萬下載量，用戶人數達到5億，等同WhatsApp用戶的4分之1。

Telegram每年耗數億美元

Telegram作為免費的通訊軟件，而且標榜沒有廣告、採用加密技術、不洩漏用戶私隱。現時Telegram只靠創辦人Pavel Durov的個人財產營運，其最大支出是營運的伺服器。兩年前Telegram曾估計，2021年伺服器支出將會增加至2.2億美元。Pavel Durov亦曾指出，以Telegram的規模，每年需要消耗數億美元才可營運。

正研融資方案 或最多募10億

是次的「社交移民潮」增加了其影響力，也增加了Telegram的資金壓力，外國媒體《The Information》報道，Pavel Durov正與銀行及投資者商量融資方案，不排除上市，料融資最多可達10億美元。 Telegram發言人Markus Ra承認，該企正研究不同融資方案，但仍未有決定；強調將以保障用戶私隱為大前提。

▲ Pavel Durov亦曾經向用戶承諾，終生不會出售Telegram。（Facebook圖片）

據報道指，債權融資或是最吸引的方案，可以確保Pavel Durov對於Telegram的控制權。而Pavel Durov亦曾經向用戶承諾，終生不會出售Telegram。可轉換債券和上市亦是可行方案之一，只要Telegram建立雙類別股權架構（Dual-Class Share Structure)，即可維持他個人在Telegram的控制權。

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責任編輯：葉泳珊