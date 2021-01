【國會暴亂】特朗普與暴亂示威者割席 籲勿動用暴力

美國現任總統特朗普(Donald Trump)被指煽動支持者闖入國會山莊,導致發生國會暴亂。美國眾議院周三(13日)就國會暴亂事件啟動彈劾特朗普程序,特朗普亦發表聲明,敦促國民不要作出任何形式的暴力行為。他同時透過講話譴責當日國會暴亂事件,強調他的真正支持者不會縱容暴力,與暴亂示威者割席。

美國眾議院周三將就彈劾特朗普議案進行投票。有報告指會議期間可能出現更多示威活動,特朗普於當日向全國人民發表聲明,要求避免出現任何暴力行為。

特朗普於聲明中指:

「鑑於可能出現更多示威活動,我敦促不要任何形式的暴力行為、切勿違反、以及出現破壞行為。暴力行為絕對不是我本人的立場、更不是美國的立場,我現在要求所有美國人民攜手緩解緊張局勢,並保持鎮定,謝謝。」

(In light of reports of more demonstrations, I urge that there must be NO violence, NO lawbreaking and NO vandalism of any kind. That is not what I stand for, and it is not what America stands for. I call on ALL Americans to help ease tensions and calm tempers. Thank You. )