【國會暴亂】特朗普與暴亂示威者割席 籲勿動用暴力

美國現任總統特朗普（Donald Trump）被指煽動支持者闖入國會山莊，導致發生國會暴亂。美國眾議院周三（13日）就國會暴亂事件啟動彈劾特朗普程序，特朗普亦發表聲明，敦促國民不要作出任何形式的暴力行為。他同時透過講話譴責當日國會暴亂事件，強調他的真正支持者不會縱容暴力，與暴亂示威者割席。

美國參議院或投票 禁止特朗普再參選 【下一頁】

特朗普指暴亂當日無講錯野 斥民主黨彈劾方案荒謬 【下一頁】

美國眾議院周三將就彈劾特朗普議案進行投票。有報告指會議期間可能出現更多示威活動，特朗普於當日向全國人民發表聲明，要求避免出現任何暴力行為。

特朗普於聲明中指：

「鑑於可能出現更多示威活動，我敦促不要任何形式的暴力行為、切勿違反、以及出現破壞行為。暴力行為絕對不是我本人的立場、更不是美國的立場，我現在要求所有美國人民攜手緩解緊張局勢，並保持鎮定，謝謝。」 （In light of reports of more demonstrations， I urge that there must be NO violence， NO lawbreaking and NO vandalism of any kind. That is not what I stand for， and it is not what America stands for. I call on ALL Americans to help ease tensions and calm tempers. Thank You. ）

白宮其後亦發布一則特朗普講話，特朗普於講話中強烈譴責國會暴亂事件。他表示與所有人一樣，都為暴亂事件感到震驚及深感難過，表示不能容忍任何暴力及蓄意破壞行為在美國及集會內發生。特朗普亦強調暴亂行為扭曲了集會原來的目的，他的真正支持者不會支持暴力、不會違反法治、以及不會威脅或騷擾美國同胞。

眾議院通過2次彈劾特朗普 10共和黨人倒戈 【下一頁】

美國眾議院最終以232票對197票大比數通過彈劾特朗普議案。眾議院通過彈劾特朗普議案後，將會移交參議院審議。特朗普亦成為美國史上首位總統兩度面臨彈劾。

責任編輯：郭麗明