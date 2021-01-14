【新股IPO】醫渡科技2158公開超購近1,633倍及上限定價 一手中籤率20% 暗盤開市升逾倍

將於明日掛牌的醫渡科技（新上市編號：02158）暗盤表現造好，根據富途暗盤平台，先以招股價26.3元平開，隨即爆上，暫時最高升逾1.6倍至70元，隨後略回，在57元上下徘徊。

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醫渡科技自招股以來都被市場看高一綫，預計首日掛牌可倍升。而該股的公開發售最終錄超購1,632.84倍認購，經重新分配後，公開發售股數增至50%，國際發售項下初步提呈發售的發售股份亦獲大量超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數約33.4倍；一手100股中籤率為20%；以上限26.3元定價；其招股價範圍介乎23.5元至26.3元；聯席保薦人為高盛及中金公司。

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此外，醫渡科技今次上市引入了8名基石投資者，包括OrbiMed Funds、加拿大退休金計劃投資委員會及文萊投資局旗下Yaqut Sdn Bhd、騰訊（00700）附屬Tencent Mobility、嘉里控股旗下Velmar Company Limited、Matthews Funds、3W Fund Management及中國東方等，合共認購6,188.62萬股股份，佔全球發售完成後公司已發行股本的約6.86%。

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醫渡科技主要從事提供由大數據和人工智能技術支援的醫療解決方案，集團主要向醫院、製藥、生物技術及醫療設備公司、研究機構、保險公司、醫生和患者、以及監管機構等醫療行業參與者提供服務。

是次集資所得，其中35%擬用於加強數據處理技術及機器學習算法等核心能力，及提升提供客戶所需解決方案的能力；35%擬用於為業務運營提供資金及進一步進行業務擴張，包括為現有及新市場開發新的應用和解決方案以及在現有或新市場中銷售及營銷該等新應用程序及解決方案；20%擬用於通過戰略合夥、投資及收購以進一步豐富生態系統；以及10%擬用於營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正