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【新股IPO】嘀嗒出行目標月內通過上市聆訊 集資最多39億美元

股樓投資 20:19 2021/01/14

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外電引述消息報道，內地網約車公司嘀嗒出行計劃在月內通過聯交所上市聆訊，集資5億美元；海通國際和野村出任聯席保薦人。嘀嗒出行自去年10月已提交在主板的上市申請，市場等了又等，終於再有新進展。另根據嘀嗒出行初步招股文件顯示，易車、蔚來汽車創始人李斌、IDG資本、高瓴資本、京東（09618） 、攜程等均為其上市前投資者。

醫渡科技2158公開超購近1,633倍及上限定價 一手中籤率20% 暗盤開市升逾倍，想知詳情請按：【下一頁】

此前嘀嗒出行數據顯示，截至2020年8月，整體註冊用戶突破1.8億；註冊車主數突破1900萬，認證通過車主超過1000萬；累計註冊出租車司機數量超過190萬，累計認證通過出租車司機超80萬。弗若斯特沙利文報告，2019年嘀嗒出行在順風車市場排名第一，市佔率為66.5%，在出租車網約市場排名第二。

 

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記者：張以正

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