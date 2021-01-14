【業績】UNIQLO母企迅銷集團首季盈利跌0.75%　中台等大中華業務溢利增

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【李小加動向】李小加談中美角力 「不應假設生活會變得容易」
UNIQLO、GU母企迅銷集團 （06288） 公布截至去年11月底的第一季度業績，季度錄得純利703.8億日圓，按年減少0.75%。季內綜合毛利率52.4%，較上年度同期改善2.2個百分點。
迅銷下午1時起停牌，以公布季度業績，停牌前報70.35元，升1.4%，成交27.3萬元。
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季內，迅銷收入6198億日圓，按年跌0.6%，綜合經營溢利總額則按年大增23%至1,130億日圓，主要受惠於日本及大中華地區UNIQLO業務經營溢利大幅增長，而GU的溢利亦錄得增長。
以地區劃分，日本UNIQLO季內同店銷售淨額按年增7.3%，而網店銷售淨額亦勁增48%至367億日圓。海外UNIQLO方面，首季收益雖跌7.2%但經營溢利按年增9.5%至414億日圓，主要反映中國及台灣市場的大中華地區溢利大幅增長，以及南韓業務扭虧所帶動。
GU業務錄得季度收益765億日圓，按年升4.9%，經營溢利增9.9%至136億日圓。
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編輯：趙穎妍