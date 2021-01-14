  • 19°C
香港時間 : 2021114日 (四) 15:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國會暴亂】Twitter封鎖特朗普 CEO認恐創危險先例

環球社會熱點 14:58 2021/01/14

分享：

美國現任總統特朗普被指利用多個社交平台，煽動示威者闖入國會大樓，Twitter、Facebook等多個社交平台其後宣佈封鎖特朗普賬戶，引來多方爭議。Twitter行政總裁多西表示，封鎖特朗普賬戶前，平台正面臨一個非常具有爭議的處境。他雖然堅持封鎖特朗普賬戶是正確的決定，但承認恐開創「危險先例」（dangerous precedent），亦指Twitter等公司需要反思營運政策。

多西（Jack Dorsey）周三表示在封鎖賬戶前，平台正面臨異常及難以維持的處境（extraordinary and untenable circumstance）。

Facebook籲員工勿著公司衫 因國會暴亂風險增 【下一頁】

多西在一連串帖文中表示，封鎖是公司在基於公共安全下被逼作出的行動，因為所網上言論造成危害是真實的，堅持決定是正確的。

不過，多西同時承認封鎖特朗普賬戶引來社會分歧，亦未能促成對話，希望各社交平台藉此機會，反思自身營運政策和環境，需增加審核過程透明度。

多西亦同意，封鎖帳號會開創頗為危險的先例，包括個人或公司可凌駕於全球公共對話的權力。

國會暴亂後Snapchat加入封殺特朗普 永久封鎖帳戶（附名單） 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

相關文章

【國會暴亂】眾議院通過2次彈劾特朗普 10共和黨人倒戈
今日
【國會暴亂】眾議院通過2次彈劾特朗普 10共和黨人倒戈
【國會暴亂】參議院或投票 禁止特朗普再參選
今日
【國會暴亂】參議院或投票 禁止特朗普再參選
【國會暴亂】眾院通過彈劾但未令特朗普下台 下一步係點？
今日
【國會暴亂】眾院通過彈劾但未令特朗普下台 下一步係點？
【國會暴亂】Facebook籲員工勿著公司衫 因暴亂風險增
今日
【國會暴亂】Facebook籲員工勿著公司衫 因暴亂風險增
【國會暴亂】紐約市與特朗普集團終止合約 斥暴亂不可原諒
今日
【國會暴亂】紐約市與特朗普集團終止合約 斥暴亂不可原諒
社交平台 請願示威 特朗普 美國國會 美國 Facebook Twitter

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間15:00）

下一篇文章

【科興疫苗】烏克蘭稱有效率未達70% 有權要求「回水」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【牛津疫苗】澳洲專家籲停接種 因效用率低難群體免疫
【牛津疫苗】澳洲專家籲停接種 因效用率低難群體免疫
【社交移民潮】Signal下載暴增4200% WhatsApp用戶掀轉會潮
【社交移民潮】Signal下載暴增4200% WhatsApp用戶掀轉會潮
【國會暴亂】眾議院大比數通過 促彭斯引憲法免職特朗普
【國會暴亂】眾議院大比數通過 促彭斯引憲法免職特朗普
【國會暴亂】特朗普據報想特赦全家 長子卻拒絕
【國會暴亂】特朗普據報想特赦全家 長子卻拒絕
新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間15:00）
英媒：特朗普卸任前或公開情報 揭新冠病毒與武漢實驗室有關
英媒：特朗普卸任前或公開情報 揭新冠病毒與武漢實驗室有關