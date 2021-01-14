【國會暴亂】Twitter封鎖特朗普 CEO認恐創危險先例

美國現任總統特朗普被指利用多個社交平台，煽動示威者闖入國會大樓，Twitter、Facebook等多個社交平台其後宣佈封鎖特朗普賬戶，引來多方爭議。Twitter行政總裁多西表示，封鎖特朗普賬戶前，平台正面臨一個非常具有爭議的處境。他雖然堅持封鎖特朗普賬戶是正確的決定，但承認恐開創「危險先例」（dangerous precedent），亦指Twitter等公司需要反思營運政策。

多西（Jack Dorsey）周三表示在封鎖賬戶前，平台正面臨異常及難以維持的處境（extraordinary and untenable circumstance）。

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多西在一連串帖文中表示，封鎖是公司在基於公共安全下被逼作出的行動，因為所網上言論造成危害是真實的，堅持決定是正確的。

不過，多西同時承認封鎖特朗普賬戶引來社會分歧，亦未能促成對話，希望各社交平台藉此機會，反思自身營運政策和環境，需增加審核過程透明度。

多西亦同意，封鎖帳號會開創頗為危險的先例，包括個人或公司可凌駕於全球公共對話的權力。

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責任編輯：李俊儀