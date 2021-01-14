【台積電TSMC】台積電第四季多賺23%勝預期　美股早段升10%破頂（第二版）

▲ 台積電去年第四季業績勝預期兼創新高

受惠汽車晶片、消費類電子產品晶片需求，晶片代工龍頭台積電（台：2330；美：TSM）去年第四季業績勝預期兼創新高，單季稅後純利1428億元（新台幣，下同），折合相當於395億港元，按季增 4%，按年增23%。台積電每股盈利5.51元，純利與每股盈利續創新高。總結全年，台積電全年稅後純利5178.9 億元 （約1,433億港元），按年增 50%，每股盈利19.97元。

台積電周四台股跌2.1%，於公布第四季業績後，台積電於美股造好，早段曾升逾10%，破頂高見132.25美元，現升8.7%，報129.646美元。

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台積電第四季營收約3615.3億元（約1000億港元），按季增1.4%，按年增 14%。

以美元計，台積電營收達 126.8 億美元，按季增4.4%，按年增22%；毛利率 54%，創新高，按季增 0.6 個百分點，按年增 3.8 個百分點，好過市場預期的 51.5%至53.5%。

台積電第四季增長動力主要來自車用電子、消費性電子及智能手機，營收分別增長 27%、29% 及 13%，而高效運算、物聯網營收則倒退超過1成。

今年資本開支增急

台積電公布，今年資本支出將達250億至280億美元，遠高於市場預期的220億美元，較去年的172億美元增45%至62%，其中80%將用於先進製程。

台積電財務總監黃仁昭表示，因應先進製程與特殊製程技術發展，並因應客户需求增長，上調今年資本支出，當中也包括美國亞利桑納州新廠資本支出；其中80%將用於3nm、5nm及7nm等先進製程，10%用於先進封裝技術量產需求，10%用於特殊製程。

台積電董事長劉德音表示，集團計劃長期內在亞利桑那州擁有一個超大型工廠，並擬在中國擴大產能。

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編輯：吳敏芳

（第二版新增資本開支）