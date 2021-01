【科興疫苗】烏克蘭稱有效率未達70% 有權要求「回水」

本港及烏克蘭等多地也有採購科興疫苗,巴西早前宣布科興疫苗的整體有效率為50.38%。科興疫苗有效率僅跨過50%的門檻,引起外界關注。烏克蘭政府表示,採購合約列明如科興疫苗的有效率未達70%,烏克蘭有權要求科興退款。

【牛津疫苗】澳洲專家籲停接種 因效用率低難群體免疫 【下一頁】

【輝瑞疫苗】美國醫生注射16日後亡 輝瑞料與疫苗無關 【下一頁】

與科興合作的巴西聖保羅布坦坦研究所(Butantan Institute)及聖保羅州政府公布,科興研發的CoronaVac疫苗整體有效率(effectiveness)為50.38%,遠低當局上周公布的78%。

烏克蘭政府上月底宣布,已訂購190萬劑科興疫苗。烏克蘭衛生部長斯捷潘諾夫(Maksym Stepanov)周三(13日)表示,由於科興疫苗於不同國家都有進行臨床試驗,當局正等候科興就疫苗試驗發表的總結報告。他表示疫苗有效率超過50%,已能獲大多數監管機構認可。

斯捷潘諾夫又向公眾派定心丸,稱烏克蘭採購科興疫苗的合約中列明,疫苗有效率交付時的有效率必須達70%或以上,及需經有安慰劑組別對照的臨床試驗證實結果。

【變種病毒】俄亥俄州發現2種新病毒株 或於美國變種 【下一頁】

斯捷潘諾夫強調當局有權要求退款:

如果這間公司無法符合標準,將全數退還公共資金,而我們是有銀行擔保。

(If the company does not meet these standards, it will reimburse the public funds in full, that is, we have a bank guarantee.)