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【科興疫苗】烏克蘭稱有效率未達70% 有權要求「回水」

環球社會熱點 14:39 2021/01/14

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本港及烏克蘭等多地也有採購科興疫苗，巴西早前宣布科興疫苗的整體有效率為50.38%。科興疫苗有效率僅跨過50%的門檻，引起外界關注。烏克蘭政府表示，採購合約列明如科興疫苗的有效率未達70%，烏克蘭有權要求科興退款。

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與科興合作的巴西聖保羅布坦坦研究所（Butantan Institute）及聖保羅州政府公布，科興研發的CoronaVac疫苗整體有效率（effectiveness）為50.38%，遠低當局上周公布的78%。

烏克蘭政府上月底宣布，已訂購190萬劑科興疫苗。烏克蘭衛生部長斯捷潘諾夫（Maksym Stepanov）周三（13日）表示，由於科興疫苗於不同國家都有進行臨床試驗，當局正等候科興就疫苗試驗發表的總結報告。他表示疫苗有效率超過50%，已能獲大多數監管機構認可。

斯捷潘諾夫又向公眾派定心丸，稱烏克蘭採購科興疫苗的合約中列明，疫苗有效率交付時的有效率必須達70%或以上，及需經有安慰劑組別對照的臨床試驗證實結果。

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斯捷潘諾夫強調當局有權要求退款：

如果這間公司無法符合標準，將全數退還公共資金，而我們是有銀行擔保。

（If the company does not meet these standards, it will reimburse the public funds in full, that is, we have a bank guarantee.）

斯捷潘諾夫更指，烏克蘭無論如何都會按照指定日期，於2月展開大規模新冠疫苗接種。他更表示料於未來數日，仍會與其他企業簽訂合約訂購疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

烏克蘭政府稱如科興疫苗的有效率未達70%，有權要求科興退款。

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