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【大行報告】券商齊唱好安踏 野村:庫存復恢正常 里昂:FILA增長理想 上調目標價最高見150.6元

股樓投資 17:19 2021/01/14

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安踏體育（02020）去年升勢有如火箭，今年初仍能保持勁勢，野村及里昂均發表報告，分別看好今年的盈利增長及旗下品牌FILA的盈利貢獻，野村上調目標價8.3%至150.6元；里昂上調目標價58%至143.5元。

野村報告指，安踏於2020年第四季維持零售銷量低單位數增長，預期今年毛利率有可能取得56.1%，而由於線下銷售及直接面對消費者（Direct to Consumer，DTC）等業務正逐漸改善，管理層今年零售銷售增長目標為高於10%。

各大券商對安踏評級及目標價一覽：

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報告指出，安踏庫存情況恢復正常水平，將是2020年第四業績的主要正面因素，也將支持今年的盈利增長，隨著新冠肺炎事件的影響消退及公司旗下的體育品牌Amer在中國地區迅速擴展業務，預計該品牌對公司盈利貢獻將有所改善，重申「買入」評級，目標價由139.1元上調8.3%至150.6元。

里昂亦發表報告，指安踏旗下FILA於去年第四季增長25%至30%，當中核心FILA上升約10%至20%的中間範圍、童裝升超過20%，FILA Fusion上升50%。至於「安踏」品牌第四季零售銷售取得單位數增長，童裝升低單位數，而網上銷售升逾25%，相信表現較弱是由於加速去庫存及直接面對顧客改革影響。

里昂認為，第四季零售銷售取得單位數增長，童裝升低單位數，而網上銷售升逾25%，相信表現較弱是由於加速去庫存及直接面對顧客改革影響。該行把安踏目標價上調58%至143.5元，維持「跑贏大市」評級。

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記者：李兆明

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