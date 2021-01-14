【免費檢測】須網上預約 港府本周五起為建造業工人提供免費檢測

本港疫情反覆，食物及衛生局於周三（13日）宣布，由本周五（15日）起至本月31日為止，將會為全港建造業工地人員提供一次免費2019冠狀病毒病自願檢測服務，惟須自行網上預約時間，有關服務由即日起接受預約。

工地人員在其預約時段到達社區檢測中心後，必須出示預約時所用的身分證明文件（例如香港身份證或護照）、由建造業議會發出的建造業工人註冊證及預約確認短訊，以核實身分。發言人指，由於近日有多宗涉及建造業工地人員的確診個案，為減低2019冠狀病毒病在社區傳播的風險，除了就個別地盤發出強制檢測公告外，亦會透過社區檢測中心，為他們提供一次免費2019冠狀病毒病檢測服務。

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相關服務由1月15日開始，直至1月31日，期間每名工地人員只可接受免費檢測服務一次；檢測結果呈陰性的參加者會收到電話短訊通知；若呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

社區檢測中心的開放時間為每天上午八時至下午一時三十分及下午二時三十分至晚上八時。中心在中午及晚上關閉後會進行深層清潔及消毒。

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責任編輯：潘曉豐