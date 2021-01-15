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【國會衝突】眾議院兩度通過彈劾總統刷新歷史　特朗普會否提前下台？

環球政經 16:44 2021/01/15

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美國國會眾議院本周232票對197票的表決結果，通過對特朗普（Donald Trump）的彈劾，並指特朗普在上周爆發的國會衝突中「煽動叛亂」，令其更為美國歷史上首位兩度被彈劾的總統。值得留意的是，有10名共和黨人在是次表決中倒戈，這意味著共和黨內部已經出現分歧。

【國會衝突】眾議院即將開始彈劾程序　部分共和黨議員倒戈加入【下一頁

據悉參議院可能會於下周三（20日），即總統就職典禮日，展開對於彈劾特朗普的聆訊，但目前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）仍未將彈劾條款提交至參議院，料特朗普將繼續擔任總統，直到新一任總統拜登上任。

【國會衝突】騷亂引美國商界嚴重不滿　企業及華爾街將停止政治獻金【下一頁

早於2019年12月，特朗普就曾遭眾議院彈劾，指他「濫用權力與妨礙國會調查」，是美國歷史上第三位被彈劾的總統，但提案最後被參議院否決。而這次因為國會衝突，部分共和黨人亦對特朗普表示怨言，

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撰文 : 李勝男

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