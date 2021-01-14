【CES 2021】Razer針對疫情　研發智能口罩Project Hazel

▲ Razer正積極研發名為「Project Hazel」的可重用 N95防毒口罩。Razer更聲稱產品研發成功後，將會成為世上最智能的口罩。（Razer資料圖片）

在新冠肺炎疫情爆發期間，Razer在去年開始在自家廠房建立一條全自動的外科口罩生產線。近日Razer在美國消費電子展（CES）上宣布，正積極研發名為「Project Hazel」的可重用 N95防毒口罩。Razer更聲稱產品研發成功後，將會成為世上最智能的口罩。

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Razer昨（13日）對外揭示其概念產品，並宣布第一款名為Project Hazel的概念產品，將會是一款智能口罩。據資料顯示，該口罩透過防水且耐刮的再生塑料製造而成，用家將可拆卸清洗並重複使用。而目前口罩的使用週期仍在測試中，但可透過充電及更換過濾器延長其壽命。

Project Hazel採用類似N95般採更高包覆性設計，並且以半透明、耐磨材質作為防護層，讓使用者配戴時，可讓他人清楚其臉龐，減少配戴傳統口罩時無法被他人辨認的情況發生。

此外，透過口罩左右兩側的過濾器，可讓使用者呼吸乾淨空氣外，也可將呼氣時的二氧化碳排出。而口罩可過濾高達95%空氣浮塵微粒，並且提供高度細菌抑制效果。同時也具備防水功能，避免配戴時會呼出氣體、口水影響過濾效果。

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值得一提的是，Project Hazel內建咪高風以及喇叭，就算用家戴上口罩，依然能夠清楚發出聲音。而且口罩更搭配RGB燈光，透過 Razer Chroma RGB 來自定顏色。當用家在黑暗環境時，就可啟動內部燈光，讓其他人清楚看到用家。

不過，Razer現時仍未公布Project Hazel的價格以及發布日期。

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責任編輯：曾曉汶