  • 19°C
香港時間 : 2021114日 (四) 15:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【CES 2021】Razer針對疫情　研發智能口罩Project Hazel

科技 14:51 2021/01/14

分享：

Razer正積極研發名為「Project Hazel」的可重用 N95防毒口罩。Razer更聲稱產品研發成功後，將會成為世上最智能的口罩。（Razer資料圖片）

在新冠肺炎疫情爆發期間，Razer在去年開始在自家廠房建立一條全自動的外科口罩生產線。近日Razer在美國消費電子展（CES）上宣布，正積極研發名為「Project Hazel」的可重用 N95防毒口罩。Razer更聲稱產品研發成功後，將會成為世上最智能的口罩。

【CES 2021】美國消費電子展正式開幕　自動駕駛領域技術商爭相亮相

【CES 2021】三星展示Bot Handy智能AI機械人　幫助用戶打理家居雜務（有片）

Razer昨（13日）對外揭示其概念產品，並宣布第一款名為Project Hazel的概念產品，將會是一款智能口罩。據資料顯示，該口罩透過防水且耐刮的再生塑料製造而成，用家將可拆卸清洗並重複使用。而目前口罩的使用週期仍在測試中，但可透過充電及更換過濾器延長其壽命。

Project Hazel採用類似N95般採更高包覆性設計，並且以半透明、耐磨材質作為防護層，讓使用者配戴時，可讓他人清楚其臉龐，減少配戴傳統口罩時無法被他人辨認的情況發生。

此外，透過口罩左右兩側的過濾器，可讓使用者呼吸乾淨空氣外，也可將呼氣時的二氧化碳排出。而口罩可過濾高達95%空氣浮塵微粒，並且提供高度細菌抑制效果。同時也具備防水功能，避免配戴時會呼出氣體、口水影響過濾效果。

    點擊圖片放大

值得一提的是，Project Hazel內建咪高風以及喇叭，就算用家戴上口罩，依然能夠清楚發出聲音。而且口罩更搭配RGB燈光，透過 Razer Chroma RGB 來自定顏色。當用家在黑暗環境時，就可啟動內部燈光，讓其他人清楚看到用家。

不過，Razer現時仍未公布Project Hazel的價格以及發布日期。

【CES 2021】Sony推出新一代Bravia電視　搭載全球首款人腦等級認知XR晶片

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【CES 2021】TCL新推兩款柔性顯示屏幕　預計最快2024年量產
2021/01/12
【CES 2021】TCL新推兩款柔性顯示屏幕　預計最快2024年量產
【CES 2021】最創新手機名單　邊款電競、摺機榜上有名？
2021/01/11
【CES 2021】最創新手機名單　邊款電競、摺機榜上有名？
【CES 2021】LG推懶人專用智能床　床身藏透明OLED電視
2021/01/11
【CES 2021】LG推懶人專用智能床　床身藏透明OLED電視
【CES 2021】LG推InstaView智能雪櫃　語音指令免手動＋製冰球器
2021/01/08
【CES 2021】LG推InstaView智能雪櫃　語音指令免手動＋製冰球器
疫情 CES 口罩 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【WhatsApp爭議】土耳其競爭委員會展開調查　WhatsApp需暫緩與Facebook共享用戶資料
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【WhatsApp更新】WhatsApp回應新條款只涉及與商業用戶分享資料　FB不會取得用戶資料　承諾盡快提供更多資訊
【WhatsApp更新】WhatsApp回應新條款只涉及與商業用戶分享資料　FB不會取得用戶資料　承諾盡快提供更多資訊
【社交媒體移民潮】MeWe及Signal熱爆　點解要用MeWe？　 MeWe標榜無廣告聊天群組選擇多
【社交媒體移民潮】MeWe及Signal熱爆　點解要用MeWe？　 MeWe標榜無廣告聊天群組選擇多
【通訊程式大遷徙】WhatsApp轉場升溫　Signal開group、加Sticker有何注意？（附教學）
【通訊程式大遷徙】WhatsApp轉場升溫　Signal開group、加Sticker有何注意？（附教學）
【Signal安全嗎】Signal及Telegram收集用戶數據較少　Wechat達21項（附比較表）
【Signal安全嗎】Signal及Telegram收集用戶數據較少　Wechat達21項（附比較表）
【Signal爆紅】股民「擺烏龍」　Signal撞名公司股價一度爆升逾100倍
【Signal爆紅】股民「擺烏龍」　Signal撞名公司股價一度爆升逾100倍
【比較即時通訊Apps】WhatsApp、Telegram安全成疑　Signal加密真的更好？（附比較表）
【比較即時通訊Apps】WhatsApp、Telegram安全成疑　Signal加密真的更好？（附比較表）