【疫市營商】電商轉型加快　96%港小企微企調整經營模式

▲ 調查：港企近月積極擁抱電商 近6成小企已設網上銷售

本地中小企在疫情下苦苦支撐，轉型將經營模式結合電商是一條出路。近日發布的一項企業調查指，96%的香港小型與微型企業在過去三個月曾經調整經營方式，比全球平均的83%更高。研究指出，本地小企及微企於新一年將繼續邁向電子商務轉型，新興支付工具更趨普及，但也令人加倍關注保安和預防欺詐的議題。

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據Visa發布的一項調查，在去年6月，僅4成受訪的香港企業透過網上銷售產品與服務，但至去年底已上升至57%，反映港企業界對電子商務轉型積極。報告續指出，企業對經營業務最大關注是消費者行為改變（48%）。

對科技投資增 感應式支付受注目

調查指出，企業積極採用科技解決方案，以改善與客戶的互動體驗，亦因此增加對新工具的投資，其中感應式支付方式最受企業注目（63%），緊隨其後是接受各種流動設備支付的能力（59%），以及後端支付操作數碼化（59%）。佔比上，港企對該三項技術的興趣皆為全球最高。惟值得留意，幾乎所有受訪的香港小型及微型企業（96%）都曾遇到消費者擔心使用新科技時被欺詐的問題，這一點或不利與客戶的積極互動。

該調查亦有進行消費者行為的研究，發現近6成港人已開始習慣減少使用現金，亦有47%的消費者表示會盡量使用網上購物。而實體購物方面，9成港人期望在門市購物時有多種電子支付方式供選擇，其中最受歡迎的感應式支付方式是移動支付App。此外，61%消費者表示實體購物時，只會選購所需的物品便付款離開，僅39%會瀏覽店內其他產品，但後者的比例上仍為各個市場之冠，全球平均僅為22%。

「Visa Back to Business - 2021年前瞻」調查於去年11月進行，訪問涉及250間少於100位僱員的港企，以及來自500位本港消費者。

責任編輯: 周俊霖