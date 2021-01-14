【美國制裁】特朗普修訂行政命令　迫美投資者雙11前沽出受制裁中資股

▲ 特朗普已簽署行政命令，加強去年11月禁止美國人或企業投資由中國軍方擁有或控制的中國企業的規定。

美國總統特朗普（Donald Trump）任期餘下7天之際，美國白宮當地時間周三（13日）表示，特朗普已簽署行政命令，加強去年11月禁止美國人或企業投資由中國軍方擁有或控制的中國企業的規定。美國投資者除不能投資外，還需沽出所有已持有的股份。

華府據報擱置納入阿里騰訊投資黑名單 【下一頁】

根據修訂後的行政命令，到今年11月11日，美國投資者將被要求完全剝離由國防部指定，由中國軍方擁有或控制的企業證券。 原本的命令只是禁止投資者在當日起，不能再投資相關企業的證券。

截止12月4日，中國共有35家企業被列入「中國軍方企業」名單（名單一、名單二），包括中芯 （00981） 、 中國移動 （00941） 、聯通 （00762） 、中國電信 （00728） 、 中交建 （01800） 、中鐵建 （01186） 、中車 （01766） 。

標普道瓊指數將剔除中海油【下一頁】

另外，美國財政部此前公布，行政命令將適用於交易所交易基金（ETF）和指數基金，以及被指定為中國軍方擁有或控制的中國公司的子公司。

另外，路透最新報道，美國政府擬在本周內公布最新的由中國軍方擁有或控制名單，將新增9間中國企業，但華府決定不把阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 與百度等中國科技巨企，納入禁止投資制裁名單。若消息屬實，意味上述名單將增至44間。

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編輯：吳敏芳