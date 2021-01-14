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【異動股】安踏績佳 大和調高目標價兩成惟降評級

股市 14:06 2021/01/14

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大和上調安踏目標價至136.8元

安踏 （02020） 第四季FILA及其他品牌數據表現良好刺激股價。大和認為，上季FILA增長仍然保持強勁，但由於現時疫情反彈，而安踏現時股價已反映最佳預期情況，故將其評價由「跑贏大市」下調至「買入」，但調高其明年每股盈利預測倍數，故目標價由112.5元上調至136.8元。

安踏現升1.5%至131.9元，成交額8.44億元。

大和引述管理層指出，第四季每家門市每月FILA Classic銷售額超過100萬元人民幣，較2019年同期的80萬元人民幣高。管理層預計，安踏和FILA的零售銷售額在今年分別將增長10%和20%以上。

不過，安踏品牌第四季表現差過預期，按年僅錄低單位數增長，管理層將此歸因於去庫存。建銀國際則認為，安踏今年增長前景仍然樂觀，隨著消費復甦，預期安踏品牌銷售增長可以反彈至高雙位數。建銀國際維持安踏「跑贏大市」評級，同時將其目標價由129.8元上調至155.2元。

大華繼顯認為，安踏仍然是運動用品公司首選，維持其「買入」評級及140元目標價。大華繼顯指，雖然安踏品牌去年第四季復甦不明顯，但隨著人流及消費在今年回復正常，加上渠道庫存問題已解決，對集團今年前景仍有信心。

相關文章：

【異動股】安踏升近4%破頂　逾旗下FILA品牌第四季零售額增長25%至30%

編輯：謝智聰

 

港股 安踏體育（02020） 疫情

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