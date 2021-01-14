【新股IPO】醫渡科技2158暗盤股價逐漸回落 曾升逾1.6倍（不斷更新）
新股IPO 16:45 2021/01/14
醫渡科技 （新上市編號：02158） 今日暗盤，股價逐漸回落，於耀才暗盤，醫渡科技最新報57.55元升120%，較招股價26.3元，一手（100股）不計手續費，帳面賺3125元。於富途暗盤曾高見70元，升166%，一手帳面賺4370元。
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|券商
|最新報
|招股價
|變幅%
|一手賺（元）
|收盤時間
|富途
|56.50
|26.3元
|114.8%
|3020
|18：30
|耀才
|57.55
|120.2%
|3125
|19：30
|輝立
|54.00
|105.3%
|2770
|18：30
此前，機構投資者於場外暗盤進行交易。消息指，醫渡科技部分成交價為50.5元、58.5元、63.3元及64元，較招股價26.3元，升幅介乎92%至143.3%。
醫渡科技是次吸引超過110萬人認購，超額認購倍數逾1300倍，其一手中籤率為20%。
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責任編輯：謝卓榮