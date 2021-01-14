【新股IPO】醫渡科技2158暗盤升逾1.2倍　一手帳面賺3235元（不斷更新）

上一篇文章
【ET講股通】梁耀康：拜登Trade 同場加映答股環節（第二版︰加入文字內容）
醫渡科技 （新上市編號：02158） 今日暗盤，股價逐漸回落，於富途暗盤，醫渡科技收報58.65元升123%，較招股價26.3元，一手（100股）不計手續費，帳面賺3235元。於富途暗盤曾高見70元，升166%，一手帳面賺4370元。
如何部署醫渡科技？按【下一頁】了解更多
|券商
|最新報
|招股價
|變幅%
|一手賺（元）
|收盤時間
|富途
|58.65
|26.3元
|123.0%
|3235
|18：30
|耀才
|58.55
|122.6%
|3225
|19：30
|輝立
|58.25
|121.5%
|3195
|18：30
此前，機構投資者於場外暗盤進行交易。消息指，醫渡科技部分成交價為50.5元、58.5元、63.3元及64元，較招股價26.3元，升幅介乎92%至143.3%。
醫渡科技是次吸引超過110萬人認購，超額認購倍數逾1300倍，其一手中籤率為20%。
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具
相關文章：【新股IPO】稻草熊2125追揸沽攻略 券商料至少三成升幅
【新股IPO】網上車市1490追揸沽攻略 券商料至少五成升幅
責任編輯：謝卓榮