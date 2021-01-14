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【新股IPO】醫渡科技2158暗盤升逾1.2倍　一手帳面賺3235元（不斷更新）

新股IPO 18:44 2021/01/14

分享：

醫渡科技於1月15日掛牌。

醫渡科技 （新上市編號：02158） 今日暗盤，股價逐漸回落，於富途暗盤，醫渡科技收報58.65元升123%，較招股價26.3元，一手（100股）不計手續費，帳面賺3235元。於富途暗盤曾高見70元，升166%，一手帳面賺4370元。

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如何部署醫渡科技？按【下一頁】了解更多

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券商 最新報 招股價 變幅% 一手賺（元） 收盤時間
富途 58.65 26.3元 123.0% 3235 18：30
耀才 58.55 122.6% 3225 19：30
輝立 58.25 121.5% 3195 18：30

此前，機構投資者於場外暗盤進行交易。消息指，醫渡科技部分成交價為50.5元、58.5元、63.3元及64元，較招股價26.3元，升幅介乎92%至143.3%。

醫渡科技是次吸引超過110萬人認購，超額認購倍數逾1300倍，其一手中籤率為20%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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【新股IPO】網上車市1490追揸沽攻略 券商料至少五成升幅

責任編輯：謝卓榮

港股 IPO 醫渡科技（02158）

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