打工仔理想之地？　美國10大最佳公司排名出爐　

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踏入職場，不論那個年齡的人士，都希望可以遇上一間好公司、好老闆，這應該也多位打工仔的心願。求職網站Glassdoor於周二（12日）發布，分別在美國、英國、法國及德國等地，2021年度最佳工作場所100強榜單。
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科企龍頭Googe近年被指與員工關係不佳，甚至有美國員工成立工會「Alphabet勞工聯盟」（Alphabet Workers Union），更獲逾200名員工連署支持，不過這也未有太大影響，Googe依舊能打入三地的10大排名內，在2021年美國最佳僱主中更是排名在第6位，成績似乎不錯。此外，2004年上市的軟件公司Salesforce均打進了四地的10大排名內。
Glassdoor的經濟學家和分析師觀察到，一些評價最高的公司都有好幾個共通點，包括：
2021年美國最佳僱主排名一覽：
2021年英國最佳僱主排名一覽：
第1位：Salesforce
第2位：Microsoft
第3位：Abcam
第4位：Google
第5位：Softcat
第6位：GTB
第7位：Apple
第8位：Bella Italia
第9位：SAP
第10位：Facebook
2021年法國最佳僱主排名一覽：
第1位：Salesforce
第2位：Michelin
第3位：SAP
第4位：Murex
第5位：Orange
第6位：Decathlon
第7位：Sage
第8位：Microsoft
第9位：Airbus
第10位：L’Oréal
2021年德國最佳僱主排名一覽：
第1位：Roche
第2位：Google
第3位：Puma
第4位：MHP
第5位：Siemens Healthineers
第6位：Volkswagen
第7位：SAP
第8位：Capgemini
第9位：Porsche
第10位：BMW
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責任編輯：黎淑雯