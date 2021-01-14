打工仔理想之地？　美國10大最佳公司排名出爐　

踏入職場，不論那個年齡的人士，都希望可以遇上一間好公司、好老闆，這應該也多位打工仔的心願。求職網站Glassdoor於周二（12日）發布，分別在美國、英國、法國及德國等地，2021年度最佳工作場所100強榜單。

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科企龍頭Googe近年被指與員工關係不佳，甚至有美國員工成立工會「Alphabet勞工聯盟」（Alphabet Workers Union），更獲逾200名員工連署支持，不過這也未有太大影響，Googe依舊能打入三地的10大排名內，在2021年美國最佳僱主中更是排名在第6位，成績似乎不錯。此外，2004年上市的軟件公司Salesforce均打進了四地的10大排名內。

Glassdoor的經濟學家和分析師觀察到，一些評價最高的公司都有好幾個共通點，包括：

在新冠肺炎期間有足夠的溝通

靈活的工作環境

員工可在工作與生活之間取得平衡

高層領導透明度高

員工身體健康

使命驅使公司文化

有精明和願意共同協作的同事

明確的公司方向

有明確的晉升機會

有意義的工作機會

2021年美國最佳僱主排名一覽：

▲ 第10位：超市H-E-B

▲ 第9位：Microsoft

▲ 第8位：服裝店lululemon ▼ 點擊圖片放大 +5 +4

2021年英國最佳僱主排名一覽： 第1位：Salesforce 第2位：Microsoft 第3位：Abcam 第4位：Google 第5位：Softcat 第6位：GTB 第7位：Apple 第8位：Bella Italia 第9位：SAP 第10位：Facebook

2021年法國最佳僱主排名一覽： 第1位：Salesforce 第2位：Michelin 第3位：SAP 第4位：Murex 第5位：Orange 第6位：Decathlon 第7位：Sage 第8位：Microsoft 第9位：Airbus 第10位：L’Oréal

2021年德國最佳僱主排名一覽： 第1位：Roche 第2位：Google 第3位：Puma 第4位：MHP 第5位：Siemens Healthineers 第6位：Volkswagen 第7位：SAP 第8位：Capgemini 第9位：Porsche 第10位：BMW

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責任編輯：黎淑雯