蘋果官方終回應！將盡快修復M1 Mac藍牙Bug

▲ 據外媒《Mac Rumors》報道，蘋果經過兩個月的調查，日前終於回應有關M1 Mac的藍芽連線問題。

早前有不少使用者反映蘋果公司（Apple）最新款 M1 Mac 電腦的藍牙連線能力有問題，據外媒《Mac Rumors》報道，蘋果經過兩個月的調查，日前終於回應有關問題。

報道指，最近一位遇到相同問題的海國作家Ian Bogost在其Twitter上表示，蘋果官方已經跟他聯絡，並表示將於近期推出修正更新。

雖然蘋果目前並未透露 ‌‌macOS Big Sur‌‌ 11.2 的更新內容，但外媒認為針對 M1 Mac 的藍牙及其他問題都有機會在 ‌‌macOS Big Sur‌‌ 11.2 正式版一併解決。

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據早前用戶反映，不論是 13.3 吋的 MacBook Air、MacBook Pro，抑或Mac mini，許多新購入 M1 處理器 Mac 的用戶在使用藍牙裝置時，都容易出現間歇性斷開或是藍牙失效等問題，導致藍牙耳機無法穩定在 M1 Mac 上使用。

除了耳機外，是次 M1 Mac 影響的藍牙裝置包括滑鼠及鍵盤等，以及蘋果原廠的 AirPods、Magic Mouse 以及 Magic Keyboard。

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責任編輯：張寶燕