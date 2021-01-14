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【國會暴亂】紐約市與特朗普集團終止合約 斥暴亂不可原諒

環球社會熱點 13:48 2021/01/14

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美國現任總統特朗普被指煽動示威者，闖入國會山莊引發暴動，最終導致5人死亡。特朗普亦被多個社交媒體封殺的同時，還需面對被多方終止合約。紐約市長白思豪宣佈，紐約將終止所有和特朗普集團的合約，據悉可為集團每年帶來1,700萬美元利潤。白思豪強調，紐約市不會和曾做過不可原諒行為的人有任何往來。

白思豪（Bill de Blasio ）周三發表聲明表示，取消和特朗普集團在紐約市的三份合約。當中包括位於曼哈頓中心公園的旋轉木馬、沃爾曼溜冰場和渡輪碼頭高爾夫球場。據《華盛頓郵報》指這三份合約，每年為特朗普集團帶來1,700萬美元（約1.32億港元）的收益。

國會暴亂後Snapchat加入封殺特朗普 永久封鎖帳戶（附名單） 【下一頁】

白思豪指特朗普煽動示威者造成美國國會暴亂，並導致5人喪生，並拒絕移交權利。白思豪稱，紐約市不會和做過這些不可原諒行為的人，有任何形式的來往，所以決定立即停止所有和特朗普集團的合約。

紐約市與特朗普集團的合作

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聲明指各合約終止條款所需時間各不一樣。終止旋轉木馬合約需提早25日的書面通知；溜冰場需要提早30日。但是因為高爾夫球場合約更為複雜，料需數以月計的時間處理。

Facebook：無意解鎖特朗普帳戶 【下一頁】

特朗普除了被眾多社交平台封鎖賬戶外，還被眾多商業機構割席。當中包括美國職業高爾夫球協會（PGA）宣佈，取消特朗普旗下高爾夫球場2020年賽事主辦權；處理信用卡轉賬的科技公司Stripe宣佈，停止處理對特朗普競選團隊捐款的事務等。

責任編輯：李俊儀

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