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【國會暴亂】Facebook籲員工勿著公司衫 因暴亂風險增

環球政治 13:44 2021/01/14

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【國會暴亂】Facebook籲員工勿著公司衫 因暴亂風險增

美國現任總統特朗普（Donald Trump）被指利用多個社交平台發表言論，煽動示威者闖入國會大樓。Facebook早前宣布，將凍結特朗普帳戶直到總統任期結束。有報道指，Facebook正呼籲員工在公眾地方，不要穿著帶有Facebook品牌圖案的衣服，以策安全。

Snapchat加入封殺特朗普 永久封鎖帳戶（附名單） 【下一頁】

美國新聞網The Information早前獲得Facebook的內部備忘錄指：

「鑑於最近發生的事件，謹慎起見，公司的全球安全部呼籲員工，此時避免佩戴或穿著印有Facebook品牌的物品。」

（In light of recent events， and to err on the side of caution， global security is encouraging everyone to avoid wearing or carrying Facebook-branded items at this time.）

Facebook：無意解鎖特朗普帳戶 【下一頁】

Facebook發言人周三（13日）亦向路透社表示，有迹象顯示，未來出現暴力事件的風險正增加。

    點擊圖片放大
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Facebook營運總監桑德伯格（Sheryl Sandberg）周一表示，目前未有計劃解封特朗普帳戶，並進一步移除特朗普支持者「停止竊選」的口號，認為有煽動暴力的成份。

特朗普其餘社交平台帳戶亦遭到無限期封鎖，包括Twitter、遊戲影片串流平台Twitch及Snapchat。Instagram則維持凍結特朗普帳戶最少兩周，直到特朗普的總統任期結束。

責任編輯：林嘉莉

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