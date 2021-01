▲ 【國會暴亂】Facebook籲員工勿著公司衫 因暴亂風險增

美國現任總統特朗普(Donald Trump)被指利用多個社交平台發表言論,煽動示威者闖入國會大樓。Facebook早前宣布,將凍結特朗普帳戶直到總統任期結束。有報道指,Facebook正呼籲員工在公眾地方,不要穿著帶有Facebook品牌圖案的衣服,以策安全。

Snapchat加入封殺特朗普 永久封鎖帳戶(附名單) 【下一頁】

美國新聞網The Information早前獲得Facebook的內部備忘錄指:

「鑑於最近發生的事件,謹慎起見,公司的全球安全部呼籲員工,此時避免佩戴或穿著印有Facebook品牌的物品。」

(In light of recent events, and to err on the side of caution, global security is encouraging everyone to avoid wearing or carrying Facebook-branded items at this time.)

Facebook:無意解鎖特朗普帳戶 【下一頁】

Facebook發言人周三(13日)亦向路透社表示,有迹象顯示,未來出現暴力事件的風險正增加。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Facebook營運總監桑德伯格(Sheryl Sandberg)周一表示,目前未有計劃解封特朗普帳戶,並進一步移除特朗普支持者「停止竊選」的口號,認為有煽動暴力的成份。

特朗普其餘社交平台帳戶亦遭到無限期封鎖,包括Twitter、遊戲影片串流平台Twitch及Snapchat。Instagram則維持凍結特朗普帳戶最少兩周,直到特朗普的總統任期結束。

責任編輯:林嘉莉