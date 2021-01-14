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蓬佩奧稱特朗普應獲頒諾貝爾獎 因對中東和平有貢獻

環球政治 13:17 2021/01/14

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美國前總統奧巴馬曾獲頒諾貝爾獎，特朗普上成為美國總統後被指想超越奧巴馬，更曾暗示希望能獲諾貝爾獎。特朗普被指煽動國會暴亂而面臨彈劾之際，美國國務卿蓬佩奧指特朗普對中東和平有重大貢獻，認為特朗普應獲頒諾貝爾獎以示嘉許。

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蓬佩奧（Mike Pompeo）周三（13日）於社交媒體Twitter，貼出一張特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、阿聯酋和巴林的高官於白宮露台揮手的照片。蓬佩奧更附文「cc: @NobelPrize」，要將照片抄送給諾貝爾獎委員會。

這張照片攝於去年9月，當時在特朗普女婿兼白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）促成下，以色列與阿聯酋、巴林宣布關係正常化，而摩洛哥及蘇丹其後也宣布與以色列關係正常化。

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蓬佩奧其後發文讚揚特朗普對中東和平的貢獻：

特朗普總統為中東帶來的持久和平，是任何政府都難以企及的。

蓬佩奧再貼出一張照片，並表示：

中東和平的配方很顯然是支持朋友和真正伙伴、直面敵人、拒絕姑息、救助有需要者。在美國的保護傘下，（我們）為和平騰出空間。

特朗普上任後曾不時暗示希望獲頒諾貝爾獎。埃塞俄比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）於2019年獲頒諾貝爾和平獎，特朗普其後卻稱自己是推動非洲國家和平的關鍵。

責任編輯：鄭錦玲

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