【ARKX】女股神Catherine Wood擬增太空ETF「ARKX」　太空經濟勢再炒熱？

▲ 目前ARKX計劃有80%投資將與太空探索及創新有關。（Space X Facebook圖片）

「女股神」Catherine Wood的投資見解非常受大眾關注，外電報道其ARK Invest擬新增太空ETF「ARKX」。以往不少投資者均讚嘆Catherine Wood的投資眼光，似乎太空經濟真是有商機？

【英國疫情新常態】數碼娛樂市場增長 帶動英國去年娛樂產業收入創新高

ARKX會投資甚麼股票？

據外電報道，目前ARKX計劃有80%投資將與太空探索及創新有關，包括在軌道領域、次軌道領域進行發射、製造、服務或操作平台等業務的企業，如衛星、無人機、電動飛機等。

另外ARKX的投資計劃亦包括AI、3D打印、原料與能源儲存等為太空營運創造附加價值的科技創新業，以及農業、網路接取、全球定位系統(GPS)、營建及成像等將因航空業受惠的企業。

太空產業不容忽視 2030年增至1.4萬億美元

ARKX是否真的有投資前景？在疫情陰霾下，太空產業的發展步伐似乎未見減慢。早前美國銀行的分析師Ron Epstein亦指，由於太空產業主要是企業對企業（B2B）或企業對政府（B2G），復甦速度較一般快。他又預估太空產業在2030年將增至1.4萬億美元，追近全球旅遊業1.5萬億美元的規模。

另一方面，5G方普及應用，業界已正開發6G，達到由地面、天空乃至太空的超廣域覆蓋。除了比5G快50倍外，6G將支援衞星之間的直接通訊、超高速網絡連接等新應用；而太空將會是重要佔據地。

【航空業告急】疫情加劇波音公司困境 去年被取消650架飛機訂單

【美企撤港】Supreme及Vans母企 亞太區營運中心由港遷至上海及新加坡

責任編輯：葉泳珊