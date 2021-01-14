【職場熱話】請人註明「企鵝免問」？唔請「企鵝」有原因

有網民貼出一張圖，上面一丟發泡膠板，寫着要請雜工，男女不拘，不過註明「企鵝免問」。網民不明「企鵝」所指是甚麼，所以出帖一問，引來不少網友討論。有網友解釋，「企鵝」是指那些站在一旁甚麼都不做，「成隻企鵝企響道」、「踢一踢郁一郁」的員工，換言之即是要聘請一些主動積極的人，估計店主可能想直接表達，所以註問「企鵝免問」。有網友搞笑說要成立「企鵝關注組」。

那個老闆喜歡請被動不積極的員工？不過想替真企鵝「伸冤」，牠們其實是積極生活的，不過在嚴寒天氣下，為保住體溫減低活動才站着不動，不是偷懶。

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責任編輯：鄭靜珊