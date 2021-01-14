  • 19°C
香港時間 : 2021114日 (四) 14:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】請人註明「企鵝免問」？唔請「企鵝」有原因

環球政經 13:43 2021/01/14

分享：

有網民貼出一張圖，上面一丟發泡膠板，寫着要請雜工，男女不拘，不過註明「企鵝免問」。網民不明「企鵝」所指是甚麼，所以出帖一問，引來不少網友討論。有網友解釋，「企鵝」是指那些站在一旁甚麼都不做，「成隻企鵝企響道」、「踢一踢郁一郁」的員工，換言之即是要聘請一些主動積極的人，估計店主可能想直接表達，所以註問「企鵝免問」。有網友搞笑說要成立「企鵝關注組」。

那個老闆喜歡請被動不積極的員工？不過想替真企鵝「伸冤」，牠們其實是積極生活的，不過在嚴寒天氣下，為保住體溫減低活動才站着不動，不是偷懶。

延伸閱讀：【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

 

 

 

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：鄭靜珊

上一篇文章

【Ark】女股神Cathie Wood再下一城　將推太空探索ETF「ARKX」　旗下ARKK年賺152%

下一篇文章

【大灣區生活】內地官媒籲小心疫情詐騙 預約疫苗接種短信附盜刷銀行卡鏈接 下載app即可變換健康碼顏色
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

鑽石山新公屋改綠置居發售　鄰近地鐵站供2112個單位
鑽石山新公屋改綠置居發售　鄰近地鐵站供2112個單位
【財務自由】7年來孤注一擲買入Tesla股票　39歲亞馬遜工程師擁逾9,000萬元資產宣布退休
【財務自由】7年來孤注一擲買入Tesla股票　39歲亞馬遜工程師擁逾9,000萬元資產宣布退休
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR
【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR
【地鐵沿綫】日出康城LP10價單登場　折實呎價13,888起　南豐：十分心動價
【地鐵沿綫】日出康城LP10價單登場　折實呎價13,888起　南豐：十分心動價
【大行點睇】瑞銀予10隻保險股最新評級及目標價一覽 逾半建議買入 兩股最獲看好
【大行點睇】瑞銀予10隻保險股最新評級及目標價一覽 逾半建議買入 兩股最獲看好