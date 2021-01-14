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【異動股】擬增產能及減債 保利協鑫配股集資42億元 股價勁升15%

股樓投資 20:16 2021/01/14

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近期藉碳中和國策出台而起動的保利協鑫能源(03800)突配股集資，集團與配售代理訂立配售協議，配售39億股，相當於已發行股本約18.44％；及經配售擴大後公司已發行股本約15.57％。保利協鑫在配股消息下不跌反炒上，全日勁升15.4%收報1.42元。

【2021部署】中信證券看好37隻港股 本季將被納入港股通  詳情請看 【下一頁

瑞銀予10隻保險股最新評級及目標價一覽 逾半建議買入 兩股最獲看好   詳情請看【下一頁

本港碳中和概念股一覽：

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保利協鑫每股配售價1.08元，較上日收市價1.23元折讓12.2％，假設所有配售股份將配售予承配人，配售所得款項總額將約為42.12億元。公司擬將配售所得款項淨額用於減低債務融資水平及降低負債比率，以調整負債結構及發展公司之硅烷流化床法顆粒硅業務，提升產能，以及作一般企業用途。

保利協鑫近期多次集資。上月底，集團和協鑫新能源（00451）聯合公布，保利協鑫方與聯席配售代理訂立配售協議，以每股配售價0.235元配售協鑫新能源最多約6.38億股，套現最多約1.5億元。上月底，集團公布以4029萬元人民幣向湖南新華水利電力出售第三批光伏電站資產，出售所得資金將用於進一步償還債務。

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撰文 : 李尚毅

保利協鑫能源（03800） 經濟

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