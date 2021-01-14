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【內地手遊】蘋果12月下架4.8萬款內地手遊　涉累計230億收入

股市 12:38 2021/01/14

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Sensor Tower：蘋果12月下架4.8萬款內地手遊　涉累計230億收入

內地去年要求強制執行未取得商業化版號遊戲下架，Sensor Tower最新報告，去年12月內地蘋果App Store單月下架4.8萬隻手遊，於12月31日單日有4萬款遊戲下架，是內地相關政策推出後的單月新高。

中國政府早年修例，要求開發者在App Store發行付費遊戲前，必須先取得國家發放的商業化版號許可，並在去年嚴格執行，蘋果原先要求所有開發者在2020年6月底以前提交發行證照，隨後又把繳交期限延後至12月31日。

華府據報擱置納入阿里騰訊投資黑名單，可見【下一頁】

Sensor Tower 統計，自7月起，未取得版號的手遊開始陸續下架，由7月單月有5500隻下架，10、11月譚續下架逾1.3萬款手遊，12月急增至4.8萬款，當中12月31日單日下架量達4萬款。

據Sensor Tower統計，下架的手遊由其推出至2020年底，共帶來30億美元（約232.6億港現）收入，當中55款手遊達1000萬美元收入，下架的遊戲在內地總下載次數超過48億次。

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編輯：麥德銘

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