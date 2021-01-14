【美國經濟】拜登據報今晚公布2萬億美元刺激方案　規模超預期債息飈升

▲ CNN引述消息人士報道，美國候任總統拜登預計在周四晚公布新冠肺炎疫情的救援方案，總金額將達2萬億美元。

CNN引述消息人士報道，美國候任總統拜登預計在周四晚公布新冠肺炎疫情的救助方案，總金額將達2萬億美元。美債息抽高，十年期國債息率升至1.114厘，另外兩年期美債息率升至0.151厘。

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報道指，援助方案包括向美國家庭直接發放援助金，支援州和地方政府發放疫苗發放和其他緊急支出。根據此前媒體報道，拜登的經濟刺激計劃將分為兩部分，首先是發放疫情援助現金每人2000美元，其次是通過3萬億美元的稅收和基建設施方案。

現任總統特朗普此前已簽署總規模為9000億美元的新冠紓困法案。

拜登救援方案總規模令市場頗感意外。市場原先預期民主黨政府很難拿出超過萬億美元的刺激法案。高盛此前估計，拜登上台後，其刺激法案規模約為7500億美元。

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編輯：吳敏芳