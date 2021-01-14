全港最強明火烹飪平台 YouTube「煤氣教煑」X「好氣Fun」會員網上換購平台 星級烹飪 + 限時優惠 帶貨開LIVE

新一年想學煮幾味賀年菜，又想辦年貨享受優惠?

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首場直播「新年日式美食放送」

日期： 2021年1月15日

時間： 下午3時

平台： 煤氣烹飪中心 Facebook 專頁 https://www.facebook.com/CookingCentre/

煤氣教煑YouTube Channel http://bit.ly/TowngasCooking



精彩內容：

👨🍳 教您煮：長腳蟹大家都食過，但在家中應如何處理？今次瑞士秋生哥名廚Jacques Kagi將教大家如何在家煮新鮮北海道活長腳蟹及近年大熱的英國重量級斧頭扒

🍴 教您食：新年將至，當然會同大家介紹新春盆菜，更有Aqua Green專家與大家分享有機水耕菜，又好食又無重金屬，新一年食得更健康

🍶 教您飲：喜歡小酌兩口的朋友記得留意清酒專家的介紹，內容包括北村酒造小角、白鷺の城日本清酒如何配搭賀年美食

💦 教您飲：除口罩外，防疫更可靠純淨飲水機！這防疫神器可以去除高達99.999%細菌、病毒、99.9%可溶性鉛、重金屬、揮發性有機化合物、殺蟲劑及氯氣等等，想保障家人健康就要留意

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其他直播場次:

日期 時間 內容 星級嘉賓

1月22日 下午3時 矜貴新春美食限定 富豪酒家鮑魚專家翁仰光

1月29日 下午3時 賀年星級推介 鬼馬教煑馮嘉橋師傅

2月2日 下午3時 新年靚太攻略 影視紅星苑瓊丹+天然美容專家李韡玲

一於Mark實日子! 睇精彩內容!



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關於煤氣烹飪中心

煤氣烹飪中心於1977年5月由香港中華煤氣有限公司成立，憑藉超過40年明火煮食的經驗，為不同人士提供明火烹飪的配套服務。位於利舞臺的煤氣烹飪中心更設有可配合幼童身高的煮食升降廚櫃的親子烹飪室，務求令不同年紀的人士均可體驗明火烹飪的樂趣。我們更創新推出多元化的專業廚藝和特色課程，例如訓練大家由廚藝新手到入得廚房、出得廳堂的「好老婆證書課程」、訓練到海外升學的學子基本的煮食技能的「遊子急救班」等。



作為烹飪教學界的領導者，我們了解市場對專業廚藝學習的需要，並帶領煮食潮流，近年與Disciples Escoffier法國廚師會合作，為香港帶來首個具完整架構的法國Disciples Escoffier專業烹飪文憑，課程畢業生更可獲由法國教育部頒發的「法國廚藝訓練第五級證書」，亦即取得在法國做執業廚師或開設法國餐廳的資格，成功將在港的烹飪學習體驗提升至更專業的水平。

煤氣烹飪中心

香港銅鑼灣利舞臺9樓 電話：2576 1535

網站：www.towngascooking.com Facebook：www.facebook.com/CookingCentre



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