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【WhatsApp爭議】土耳其競爭委員會展開調查　WhatsApp需暫緩與Facebook共享用戶資料

科技 13:00 2021/01/14

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土耳其競爭委員會近日宣布，目前正調查WhatsApp及Facebook是否違反當地競爭法，以及違反企業濫用市場主導地位的法規。

WhatsApp自上周四（7日）宣布更新服務條款和私隱政策，要求用戶同意將資料與Facebook 共享，全球立刻捲起社交平台移民潮，如香港WhatsApp用家紛紛轉到Signal；土耳其用家則轉用當地的通訊平台BiP。當地政府更帶頭棄用WhatsApp，並在近日宣布將對WhatsApp和Facebook展開調查。在調查完成前，所有WhatsApp用戶資料不可共享。

【社交媒體遷移潮】安裝Signal保平安　保安專家教路：安裝後要做這動作

【WhatsApp更新】全球網民蜂擁下載Signal　多個市場下載次數稱冠

據土耳其安納杜魯新聞社報道指，土耳其競爭委員會近日宣布，目前正調查WhatsApp及Facebook是否違反當地競爭法，以及違反企業濫用市場主導地位的法規。

委員會強調，現時就算WhatsApp用戶已經同意條款，WhatsApp在調查完結前，依然不可與Facebook共享資料。同時， 土耳其競爭委員會要求Facebook也必須暫停共享用戶資料，並向所有用戶公開資料的處理方式。

事實上，土耳其用戶在WhatsApp宣布更新條款後，紛紛轉用當地的通訊軟件。土耳其電信龍頭Turkcell旗下的通訊軟件BiP，下載量更是暴增，在24小時內已增加112萬新用戶，全球已擁有超過5,300萬名用戶。

想了解社交平台數據收集比較，請按【下一頁

責任編輯：曾曉汶

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