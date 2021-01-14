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【反壟斷法】美大型科企反壟斷憂慮未完　美司法部長：拜登政府料繼續調查科企

股市 12:24 2021/01/14

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美國司法部反壟斷負責人Makan Delrahim預期，拜登政府會繼續推動對美國科技企業的反壟斷調查。

拜登將於下周正式接任美國總統，美國司法部反壟斷負責人Makan Delrahim預期，拜登政府會繼續推動對美國科技企業的反壟斷調查。彭博引述Makan Delrahim表示，對科技企業的審核是非常重要，因要保障數碼市場的公平競爭，預期拜登政府的司法部會延續對科技平台的調查工作。

「當市場具有網絡影響力，並出現贏家通吃的時候，你便必需仔細調查，確保該市場未來仍然有競爭及創新。」

為何Facebook股價未受反壟斷訴訟影響？【下一頁】

去年10月，美國司法部起訴Google（美：GOOG）濫用互聯網搜索領域的主導地位，違反反壟斷法。報道指，拜登政府將接管美國司法部目前對Google展開的反壟斷訴訟。

Makan Delrahim稱，現時調查科技企業涉及反壟斷的案件需要很長時間，美國國會應該考慮制新監管規定，處理有關案件。

Google在美國面對三個反壟斷訴訟【下一頁】

美國司法部於2019年起，展開對Google、Facebook（美：FB）及蘋果（美：AAPL）的調查源的調查，其中Google的反壟斷案件料於2023年開庭審議。現時美國司法部亦正調查蘋果在營運App Store的做法及Facebook披露用戶數據等事件。

相關文章：【反壟斷】歐盟據報今日公布《數碼市場法案》　違規者最高罰營收10%

相關文章：【阿里巴巴壟斷】螞蟻集團獨董胡祖六︰若反壟斷法針對民營科企　將會是悲劇

 

編輯：陳韻妍

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Alphabet（美：GOOG） 拜登 反壟斷 Facebook（美：FB） Facebook Google 美國國會 美國司法部

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