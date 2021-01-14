【新股IPO】網上車市1490追揸沽攻略 券商料至少五成升幅

5隻新股今日同時暗盤，除大熱門醫渡科技 （新上市編號：02158） 之外，還有網上車市 （新上市編號：01490） 跑出。券商認為，近期資金熱衷炒新股，料網上車市暗盤至少升5成至1倍，籲謹慎投資，勿要高追。

耀才證券行政總裁及執行董事許繹彬表示，網上車市中籤率不高，惟未見有機構場外交易價，預計至少有5成升幅，建議投資者先獲利，不要冒然高追。

信誠證券聯席董事張智威預計，網上車市都會有1倍漲幅，與焦點新股醫渡科技一樣採取逐步沽貨即「一手一手慢慢沽」的策略，因為見到新股旺場，部分新股上市後突然「炒到飛天」的現象。在3成左右升幅，可以考慮入場一搏，但如果急升8成至1倍則不要追，高追始終有損手的風險。

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編輯：陳華