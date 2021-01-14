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【社交移民潮】Signal料難取代WhatsApp 創辦人：用戶同時用兩者

環球社會熱點 12:28 2021/01/14

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通訊程式WhatsApp強制用戶同意分享資料給母公司Facebook後，用戶憂慮WhatsApp私隱問題，掀起全球棄用WhatsApp熱潮，帶動加密通訊程式Signal下載量暴增。Signal創辦人阿克頓（Brian Acton）表示，預計Signal用戶會因應需要，同時使用Signal及WhatsApp，亦直指與WhatsApp不存在競爭情況，不會取代WhatsApp所有功能。

Signal下載暴增4200% WhatsApp用戶掀轉會潮 【下一頁】

自WhatsApp新措施推出後，作為競爭對手的加密通訊程式Signal由1月6日至10日，短短4日間，錄得750萬次下載，按周暴增4,200%。

阿克頓屬WhatsApp共同創辦人之一。阿克頓於2014年以220億美元向Facebook出售WhatsApp，其後再另起爐灶創立另一通訊程式Signal。

阿克頓指出，WhatsApp強制用戶分享資料的新措施，成為人們轉而使用Signal的契機，但沒有預料到會引起如此大反應，認為「微小的變化往往觸發無法預料的後果」（The smallest of events helped trigger the largest of outcomes）。

英國數百萬WhatsApp用戶轉會 Signal成新寵 【下一頁】

他預料，日後用戶會因應需要同時使用WhatsApp及Signal。當與家人及親密朋友通訊時，估計用戶會使用具有加密功能的Signal、而日常對話則透過WhatsApp。

阿克頓明確表示Singal將不會涵蓋所有WhatsApp功能，而且「兩者的存在不是嬴家通吃的情況」（it's not strictly a winner-take-all scenario），開發Signal目的在於為人們提供另一款通訊程式。

責任編輯：郭麗明

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