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【消委會】4款消毒噴劑殺菌率不達99.9%　2款產品殺菌消毒功能佳

商業 12:44 2021/01/14

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消毒產品越來越多款式，消委會今日公布消毒噴劑的測試報告，發現有8成樣本的功效均遜於消毒酒精或稀釋漂白水。

【新冠肺炎】本地研發殺菌消毒產品　獲港鐵使用　擬擴闊至巴士、航空業闖海外

消委會測試15款多用途殺菌消毒噴劑，全部均聲稱具有殺菌效能，當中有12款標示殺菌率達99.9%或100%，但測試後發現4款的實際殺菌表現與標示不符。

而且，8成樣本的表現都不及75%消毒酒精或1:99稀釋漂白水溶液，短時間內殺滅細菌病毒效能有限。消委會指，適當使用稀釋漂白水及消毒酒精功效更好。

哪些對新冠病毒有效？

針對病毒方面，消委會參考了歐洲標準，測試樣本消滅人類腺病毒5型效果，發現有6個樣本效能達80%以上，包括K-clean、iPOSH、日本叮叮、白因子、安速癒及JcoNAT，其中又以K-clean及iPOSH兩個樣本表現最為理想。理論上亦對所有包膜病毒如新型冠狀病毒有效。

針對殺菌方面，消委會測試以大腸桿菌K12及金黃葡萄球菌為對象，發現有8款樣本表現較理想，包括iPOSH、K-clean、日本叮叮、白因子、安速癒、HYGINOVA、SanitCare Plus+、AQ，對2種細菌的殺菌率均有99.999%。

消委會又提醒，部分消毒噴劑含氯化物或其他化學物質。若用以噴灑全身及衣物，有機會造成刺激及引致不良反應，不宜直接向人體噴灑；長期及大量使用，亦增加誤服消毒劑或殘餘物的風險。消毒產品的實際效用亦受多個外在因素所影響，例如消毒噴劑用量、噴灑距離、時間長短、物件表面材質等。

【新冠肺炎】疫情下消毒用品產業受惠　詩樂氏生意急增　冀以「香港品牌」揚威海外

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責任編輯：葉泳珊

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